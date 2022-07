Aménager des librairies, “lieux de vie, pas seulement de consommation

La multitude de stands de fournisseurs de logiciels, réseau social de libraires et autres bases de données bibliographiques, aux Rencontres nationales de la librairie, ferait presque oublier le caractère tangible des librairies indépendantes ayant pignon sur rue.

Pour Pierre Gimenez, architecte diplômé, l'aménagement et la conception spatiale de la librairie est une spécialité : il y a 25 ans, fort « d'une petite expérience, faite de maisons individuelles ou d'équipements sportifs », il est chargé de superviser le transfert de la librairie Les Sandales d'Empédocle, à Besançon. Depuis, il met son expertise au service de ces lieux si particuliers.

« L'aménagement d'une librairie dépend des murs dans lesquels elle s'installe, de son emplacement dans la commune, mais aussi de son offre et de sa clientèle », nous explique-t-il sur son stand, aux RNL d'Angers. Au cours de sa carrière, il s'est confronté à des environnements aussi divers que des pierres remontant aux XIIe et XIIIe siècles et un ancien garage, qu'il a fallu convertir.

Si l'architecte nous confie que son premier souci, au vu des réglementations, reste l'accès aux personnes à mobilité réduite et la sécurité incendie, il entreprend pour chaque projet un travail de préparation avec les libraires. « Je réfléchis alors à la manière d'aménager l'espace en restant dans un budget qui est souvent faible, la librairie dégageant peu de marges commerciales. J'échange avec les libraires, ce qui permet d'établir une relation de travail et des propositions. » Un processus de plusieurs mois, le plus souvent.

Des angles et des rayons

Ce souci de préserver le lieu tout en l'adaptant à sa nouvelle finalité est partagé par la société Alphaïr, tournée depuis 20 ans vers l'aménagement de l'espace de vente des librairies. Reprise il y a quatre mois par Benoît Luret et Jérôme Touzet, elle conçoit le mobilier avec les librairies, « pour le réaliser sur mesure et l'adapter à leur cœur de métier ». Ils proposent alors un chemin complet, depuis l'étude théorique jusqu'à la pose, en passant par la fabrication, évidemment.

« Nous avons une gamme standard, qui correspondra à 90 % des besoins, mais elle est modulable, afin de s'adapter au lieu et à ses caractéristiques : des voutes, des colonnes de pierre, il faut pouvoir les conserver », souligne Benoît Luret.

Alphaïr travaille le bois et le métal, « dont la durée de vie compense l'impact environnemental un peu plus important », et a fait évoluer ses meubles en fonction des demandes et des tendances. « Par exemple, nous pouvons proposer du mobilier éclairé [avec un luminaire intégré, NdR], mais les goûts sont plutôt tournés vers les éclairages déportés, aujourd'hui. »

Exemple d'une table en librairie (Librairie L'instant - Paris 15e arrondissement)

Pierre Gimenez, qui dessine le mobilier des librairies qu'il aménage, explique « essayer de faire du classique ou de l'intemporel, quand les modes, en matière de décoration, peuvent assez rapidement lasser ».

Les espaces commerciaux des librairies, depuis quelques années, privilégient en tout cas « un caractère de lieux de vie, et plus seulement de consommation, où le libraire doit avoir la place de discuter avec le client », avance Benoît Luret. À l'aménagement du lieu se couple aussi la mobilité de la clientèle et la spécificité des rayons des librairies, qui se sont multipliés ces dernières années. « J'ai vu apparaitre les rayons développement personnel, manga, tandis que la BD et la jeunesse demandaient plus d'espace », remarque Pierre Gimenez.

Avec pour conséquences de les intégrer au plan d'aménagement : « Je peux concevoir des tables pour du “facing”, quand les livres sont présentés à plat, avec leurs couvertures entièrement visibles, et d'autres pour faire voir la tranche des ouvrages, ce qui permet d'en proposer plus sur une même table. Mais, dans ce dernier cas, l'espace autour doit permettre au client de se baisser, de changer d'angle de vue, de se pencher... » Les lutrins amovibles et adaptables qu'il dessine pour ses tables peuvent ainsi s'adapter au recul des clients. L'esprit du lieu ne peut pas négliger les corps.

Dossier : À Angers, les Rencontres nationales de la librairie 2022

Photographie : l'aménagement d'une librairie par l'architecte Pierre Gimenez (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)