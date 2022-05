Une base de référence gratuite de contenus juridiques fiables

Dès la formulation de leur question juridique sur les moteurs de recherche internet, les professions réglementées (avocats, notaires, experts-comptables…) et les professionnels en entreprise (DRH, DAF, juristes…) accèdent immédiatement et gratuitement, à un premier niveau d’information généraliste et fiable, tous issus des fonds documentaires Lefebvre Dalloz. S’ils souhaitent aller plus loin, ils peuvent également accéder, depuis la même base, à des contenus payants plus experts, toujours issus des fonds Lefebvre Dalloz.

Selon Anne Grèze, directrice marketing de Lefebvre Dalloz : « L’objectif d’Open Lefebvre Dalloz est de répondre aux nouveaux usages des professionnels du droit et du chiffre qui, pour plus de 57 % d’entre eux, déclarent effectuer leur recherche juridique sur les moteurs de recherche. Grâce à une stratégie de référencement de contenus gratuits sur les moteurs de recherche, Lefebvre Dalloz entend faire découvrir l’étendue et l’excellence de ses contenus et services au plus grand nombre et ainsi devenir un réflexe pour ses publics. »

Une remière version dédiée au Droit social vient d’être mise en ligne à destination des professionnels ayant des questions juridiques en droit social. Elle est consultable à cette adresse et propose :

- des fiches thématiques, pour une vue synthétique des problématiques juridiques

- des outils (modèles, simulateurs, barèmes & taux), pour faciliter le passage à l’action

- des actualités issues des médias spécialisés de Lefebvre Dalloz pour anticiper les évolutions du cadre réglementaire : La Quotidienne des Éditions Francis Lefebvre, la Veille Permanente Social des Éditions Législatives, et Dalloz Actualité.

Le site est par ailleurs amené à s’enrichir de nouveaux contenus juridiques.

crédits photo : Ezequiel_Octaviano CC 0