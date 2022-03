Netflix commande cinq nouvelles séries inspirées de livres du Dr. Seuss  

Après avoir lancé avec succès Les Œufs verts au jambon en 2019, adaptée de l'œuvre du Dr. Seuss, Netflix a décidé d'élargir son partenariat avec Dr. Seuss Enterprises. Ces cinq programmes, proposés en épisodes d'une dizaine de minutes, ou en format de spécial de 45 minutes, viendront concrétiser l'ambition de Netflix de proposer du contenu éducatif à destination des plus jeunes.

« La diversité et le respect de l'autre »

« Introduisant des concepts d'apprentissage fondamental, cette nouvelle liste de programmes explorera les thèmes de la diversité et du respect des autres, à travers des histoires amusantes et engageantes, qui incorporent l'humour fantaisiste, le visuel et le style rythmique du Dr Seuss », explique Netflix dans un communiqué.

« Ces histoires bien-aimées font partie intégrante des bibliothèques familiales depuis de nombreuses années et je suis très fière que nous les apportions à notre catalogue de programmes Netflix, d'une manière nouvelle et moderne qui résonne auprès du public aujourd'hui », ajoute Heather Tilert, directeur du contenu préscolaire chez Netflix, citée par Deadline.

Susan Brandt, présidente et chef de la direction de Dr. Seuss Enterprises, explique de son côté : « Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons attrayantes de partager nos histoires, personnages et messages avec la prochaine génération de fans, et Netflix a une capacité unique à créer des adaptations originales et séduisantes de nos classiques intemporels, en mettant l'accent sur l'imagination, le plaisir et l'éducation. »

Le public hexagonal a pu découvrir le travail de Dr.Seuss à travers le très célèbre Chat chapeauté, paru en 1957, et adapté une première fois au cinéma en 2003, ou Le Grincheux qui voulait gâcher Noël, adapté au cinéma sous le nom du Grinch en 2000 et 2018. Plusieurs des livres ont été traduits par Stephen Carrière, aux éditions Le Nouvel Attila.

En début d'année 2021, la décision de Dr. Seuss Enterprises de retirer six ouvrages jeunesse du Dr. Seuss de la vente pour cause d'imagerie raciste avait créé la polémique. La société qui gère les droits de Seuss a plus récemment annoncé la parution de nouveaux ouvrages signés par des auteurs et des autrices qui s'inspireront de l'univers graphique de l'auteur américain et attacheront plus d'importante à une représentation de la diversité.

Crédits : Netflix