L'auteur jeunesse, Dr. Seuss, adapté en film d'animation

Warner Bros a choisi d'adapter le dernier album du Dr. Seuss après l'acquisition des droits de la marque du même nom en 2018. Ultime oeuvre publié à l'origine en 1990 d'un des plus célèbres auteurs pour la jeunesse américain, Dr. Seuss, Warner Bros s'interesse à cet ultime album, car il ne s'adresse seulement aux enfants, souligne Deadline.

On sait déjà que l'adaptation du dernier album de Dr. Seuss sera une comédie musicale qui reprend le voyage du jeune aventurier de l'album, à travers dangers et découvertes initiatiques. Si cet ouvrage n'a pas été traduit en français, le public hexagonal a pu découvrir le travail de l'auteur et illustrateur à travers le très célèbre Chat chapeauté, paru en 1957, et adapté une première fois au cinéma en 2003, ou Le Grincheux qui voulait gâcher Noël, adapté au cinéma sous le nom du Grinch en 2000 et 2018.

D'ailleurs, plusieurs des livres ont été traduits par Stephen Carrière, aux éditions Le Nouvel Attila.

Jon M. Chu à la manette

C'est Bad Robot Productions qui a été sollicité pour la réalisation, marquant la première incursion de la société de production dans le long métrage d'animation, avec JJ Abrams comme producteur attitré.

Pour le réalisateur, la production s'est tournée vers Jon Chu, après notamment son travail de réalisation pour la comédie romantique Crazy Rich Asians, qui rapporta plus de 240 millions de dollars au box-office mondial, une des 10 comédies romantiques les plus lucratives de tous les temps. Le réalisateur a travaillé plus récemment avec Warner Bros pour la comédie musicale, D'où l'on vient.

Jon Chu a également été crédité des films, Step Up 2: The Streets, GI. Joe : Représailles, ou encore Never Say Never, consacré à Justin Bieber, pour 1,3 milliard de dollars de gains au box-office mondial.

L'adaptation d'Oh, The Places You'll Go! s'inscrit dans une longue liste de projets de films d'animation portés par Warner Animation Group et Dr. Seuss Enterprises. Avec une nouvelle adaptation du Chat chapeauté prévue avec Art Hernandez à la réalisation, un autre long métrage original est également en préparation.

Sans oublier la série à succès de Netflix, Les Œufs verts au jambon, également adaptée de l'œuvre du Dr. Seuss, dont la deuxième saison est disponible depuis le 5 novembre sur la plateforme de streaming.

Crédits : Todd Van Hoosear (CC BY-SA 2.0)