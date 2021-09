Frank Miller s'aventure dans le monde des NFT 

Le vieux Frank Miller reste à la pointe de l’innovation. En 1991 sort The Hard Goodbye : il conçoit l’histoire de l’ex-escroc Marv, parti à la recherche du tueur de Goldie, femme mystérieuse. Puis, il adapte son œuvre au cinéma, avec le réalisateur Robert Rodriguez. Une nouvelle naissance s’opère pour Marv, 30 ans après sa création, grâce au nouveau marché numérique de NFT.

Rappelons qu'un NFT est un type de cryptomonnaie, dit jeton cryptographique, qui représente un objet numérique, comme une image, une vidéo ou le premier tweet du créateur de Twitter. Grâce à la blockchain, l’authenticité et la traçabilité de l'objet acheté est garantie, ce qui en fait un objet unique et potentiellement de valeur, comme une peinture signée du peintre.

Interrogé par Hollywood Reporter, Frank Miller raconte : « Avec certains jouets dans le passé, j’ai vécu cela, mais jamais aussi intensément que maintenant — des dessins réapparaissent sous la forme de ces belles monstruosités, en plastique cristallin solide, qui se sentent aussi dessinées que mes dessins ».

Un boom des NFT dont profite les auteurs

« Mon attitude envers les NFT a longtemps été de penser que si vous alliez faire une bande dessinée numérique, pourquoi ne pas simplement faire de l’animation », interroge-t-il. Il semble à présent profiter du boom de la NFT sur lequel surfent beaucoup d’importants créateurs de bandes dessinées. Et qui cherchent par là même de nouvelles ressources économiques.

Ainsi, le service de newsletter par abonnement, Substack, a recruté des écrivains de Marvel et DC pour proposer des œuvres numériques. Le réalisateur, affilié à DC Comics, Scott Snyder, a signé de son côté un accord avec Comixology, le service numérique appartenant à Amazon, pour créer des bandes dessinées numériques.

En plus du Marv NFT, une pièce NFT sera un dessin personnel réalisé par Miller et comprendra une vidéo NFT. Les autres NFT sont des pièces retouchées numériquement avec du mouvement et du son. Les 11 objets numériques seront mis aux enchères à partir du 29 septembre. Un millier de ces Marv seront ensuite disponibles, toujours sous forme de NFT, créés en partenariat avec les entreprises Gala Labs et Concept Art House.

Bien que Miller ait embrassé les non-fungible token, il ne souhaite pas s'impliquer totalement dans ce nouveau marché de l’art, car il « ne croit pas que l’imprimé soit proche de la mort », ayant assisté à « plusieurs ralentissements dans l’industrie (de la bande dessinée), pour la voir ensuite rebondir ».

Crédits : brett jordan (CC BY 2.0)