Fermeture de la première et historique librairie sportive d'Italie

Comme indiqué sur sa page Facebook, cette librairie proposait « de nombreux textes en langues étrangères afin de pallier les carences de l’édition italienne et d’assurer une couverture totale et internationale des secteurs sportifs traditionnels ». Elle possédait un catalogue de 15.000 titres, plus d’un millier de DVD et des centaines de magazines, qui sont maintenant en vente, à un prix soldé, pour ceux qui veulent faire leurs derniers achats avant la fermeture définitive de l’établissement.

Quand la pandémie tue une librairie

« C’est devenu trop dur, la pandémie a donné le coup de grâce, le marché en ligne a décliné, l’afflux de clients aussi, et avec la crise du sport nous avons perdu nos clients les plus fidèles, composés d’entraîneurs, de managers et de travailleurs du secteur », explique Luca Pozzalini au Corriere della Sera. Il est propriétaire de la structure depuis 2019.

À Il Giorno, Paolo Frascolla, l’ancien propriétaire de la librairie, raconte également les raisons de cette fermeture. « Le déclin a commencé en 2010 avec la diffusion d’Amazon, qui a affaibli à la fois notre commerce électronique, que nous avions activé depuis les années 1990, et l’activité de la librairie physique, en nous privant de clients. »

Et il rejoint après les propos de son successeur : « Avec la pandémie, il y a eu un véritable effondrement. » En effet il a essayé de sauver l’entreprise en changeant de propriétaire il y a un an et demi, mais ce n’était pas économiquement soutenable.

Enfin, Paolo Frascolla laisse un petit espoir : « Nous réfléchissons à l’opportunité de conserver uniquement le cybercommerce ou la maison d’édition. Le magasin physique, en revanche, fermera pour toujours. »

Référence depuis 1982

Pagine di sport a été fondée en 1982, il y a exactement quarante ans, grâce à l’intuition de Paolo Frascolla, fan de la Juventus et amateur de basket. Elle est devenue un lieu où trouver des textes de fiction et de non-fiction, mais aussi des textes de formation et des textes pratiques liés au sport.

De nombreux sujets sont abordés : de la médecine sportive à la nutrition, du fitness aux techniques d’entraînement, de la fiction aux biographies de champions de toutes les époques et de tous les sports.

De nombreux anciens sportifs, et notamment anciens footballeurs, aimaient y passer du temps. Maintenant, il reste, malheureusement, seulement la place à la tristesse manifestée sur les réseaux sociaux par les clients fidèles de cette librairie.

crédits photo : Pagine di sport