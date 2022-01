La librairie en Italie : trois mariages et un enterrement (mais de luxe)

Créer, oui, mais encore faut-il trouver l'emplacement, nerf de la guerre. Dans le centre historique d’Empoli (Toscane), la librairie San Paolo Libri & Persone a été ouverte fin septembre de l’année dernière. Et elle ne ressemble pas à grand-chose de connu...

“Des livres et des personnes”

Située dans les locaux de la paroisse voisine de Sant'Andrea, l'établissement est attentif aux livres, mais aussi, comme son nom l’indique, aux personnes : la moitié de ses employés ont en effet des handicaps, comme Michele, qui a été opérée d’une tumeur au cerveau à l’âge de 26 ans et qui a aujourd’hui des difficultés visuelles.

« San Paolo Libri & Persone », explique le directeur Fabio Cremonesi à Gonews, « est un projet culturel, c’est-à-dire qu’il s’agit de livres, mais c’est surtout un projet social, qui concerne les personnes. Il s’agit de lecteurs, comme dans toute librairie, mais il a l’ambition de s’ouvrir à la sphère sociale. (...) Libri & Persone signifie que nous voulons être ouverts à toutes les instances du territoire. »

La librairie appartient à une coopérative sociale (Sintesi Minerva, qui emploie plus de 600 personnes et mène des dizaines de projets dans toute la Toscane). Le codirecteur de la librairie est Fabio Cremonesi, qui a été élu comme meilleur traducteur par le supplément littéraire du Corriere della Sera, « La Lettura », en 2017, grâce à sa traduction en italien des livres du célèbre écrivain américain Kent Haruf.

Historien de l’art de formation et cadre d’une entreprise multinationale pendant la majeure partie de sa vie, Cremonesi est entré dans le monde de la traduction grâce à sa connaissance des langues.

Au cœur d’une communauté

Il a quitté sa ville natale de Milan pour s’installer dans la petite ville d’Empoli : « J’ai accepté ce nouveau défi précisément en raison de sa dimension sociale. Si j’avais dû ouvrir une librairie ordinaire dans le centre de Milan, j’aurais refusé, mais dans ce cas, c’est différent, nous sommes à l’intérieur d’une réalité à échelle humaine (...) » a-t-il expliqué au Corriere della Sera.

« Ici, vous avez le sentiment de pouvoir avoir un impact réel sur la réalité locale, sur les personnes qui viennent vous rendre visite et avec lesquelles vous pouvez établir une relation d’empathie et d’intimité à travers la lecture. »

En ce qui concerne l’assortiment de la librairie, le choix est vaste pour les lecteurs : de la fiction, de la non-fiction, de la poésie, des livres d’art, les grands classiques et aussi une vaste sélection de mangas sont présents dans la librairie.

Toutefois l’accent est mis sur l’édition indépendante : « dès que vous entrez dans notre librairie, vous trouverez les petites maisons d’édition, celles qui sont plus méconnues, mais qui recèlent des trésors inestimables », confie encore au Corriere della Sera le directeur traducteur.

Quand Naples s’installe au Nord de l’Italie

Le projet MA Bookstore est particulièrement intéressant, car il s’agit d’un cas où un entrepreneur du Sud décide de miser sur le tissu éditorial du Nord pour se développer et créer des librairies.

L’entreprise napolitaine Mooks a en effet ouvert le premier magasin en dehors de la capitale napolitaine. Il a été inauguré à Turin le 6 janvier 2022. Mais ce n’est pas tout : dix autres ouvertures dans les grandes villes italiennes sont prévues d’ici 2022.

La librairie accorde une place importante à l’environnement — compris à la fois comme un écosystème et comme un espace — et est d’inspiration orientale (MA est un idéogramme japonais qui indique un concept esthétique et philosophique, c’est-à-dire un espace vide entre deux éléments structurels).

Mais l’engagement écologique est également important : « Notre cœur est vert », a déclaré Federica Morra, coordinatrice du projet, à TeleAmbiente, « et nous voulons impliquer les jeunes de moins de 30 ans qui croient en la protection de la planète et sont prêts à parier sur elle (...). Nous pensons à des ateliers, des concours et des rencontres pour faire de la librairie un lieu vert et vivant. »

Un autre fait très important indiquant l’engagement social de la librairie est le choix des employés : en effet, il y a trois libraires de plus de 50 ans, qui ont été accueillis après la fin de leur expérience professionnelle.

Markus, 53 ans, a déclaré à Teleambiente : « J’ai un diplôme de philosophie, j’ai travaillé au Salon du livre de Turin et à la librairie (…). Trouver un métier auquel je crois à 53 ans est une chance de renaître et de se remettre en jeu par la suite, tant pour moi que pour les autres. »

Quand un écrivain fonde une librairie

Le 22 décembre 2021 à Gallipoli, dans les Pouilles, une librairie très originale a ouvert ses portes : Macarìa, indie bookshop & bottega culturale. L’une des particularités de cette structure est qu’elle a été fondée par un écrivain, Andrea Donaera, avec lequel travaillent également Edoardo Luigi Macrì, Gaia Giovagnoli (libraire et responsable des médias sociaux) et Alessio Fasano (qui s’occupe de la section BD). Ils sont les lauréats du concours Pin de la Regione Puglia pour les jeunes start-up.

Comme l’a dit Donaera à l'agence Ansa, « Macaria signifie sorcellerie en dialecte de Gallipoli » : c’est une « librairie gothique qui met l’accent sur les éditeurs indépendants ». Il définit la nouvelle structure aussi à NuovoQuotidianodiPuglia.it comme « un avant-poste culturel et un espace ouvert où pourront être organisés des cours, des ateliers d’écriture, des rencontres avec des auteurs et des laboratoires ».

Andrea Donaera est un écrivain publié en Italie aux éditions NN (Lei che non tocca mai terra est son dernier livre, 2021). Le livre qui l’a fait connaître est Io sono la bestia, sorti en 2019, qui a également été traduit en France par Lise Caillat aux éditions Cambourakis (Je suis la bête, 2021).

Ce projet de création d’une librairie le ramène chez lui, à son Gallipoli, dans le Sud qui est aussi un paysage mental dans ses romans : « Ces dernières années, j’ai beaucoup voyagé pour mon travail de ghostwriter et mes études entre Bologne et Rimini, et pendant la pandémie est née cette idée qui me ramène chez moi. À Gallipoli, où tant de jeunes font de belles choses, nous allons essayer de faire de belles choses avec les livres. »

Quant à l’assortiment, un large espace est réservé aux éditeurs et auteurs des Pouilles et, en général, aux éditeurs indépendants.

Mondadori à Milan : une librairie qui déménage

Le bâtiment partiellement occupé par Mondadori dans le centre de Milan, près du Duomo, fait actuellement l’objet d’un « appel à manifestation d’intérêt », un outil qui sert à identifier les investisseurs et les parties intéressées par le réaménagement des 7 260 mètres carrés d’espace sur cinq étages.

L’espace sera bientôt occupé par un hôtel de luxe avec tous les services inclus. L’objectif de cette modification est de mettre en valeur le bâtiment du point de vue de la rentabilité et d’assurer en même temps une mixité des fonctions adaptée au contexte de la Piazza Duomo.

La librairie Mondadori ne sera pas définitivement enterrée : elle s’installera en 2022 pas loin de son ancienne position, à l’angle de la Via Mazzini, où Benetton était situé de 2003 à mars dernier.

crédits photo : Nathan Walker/Unsplash