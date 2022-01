Malmenées par la crise sanitaire, les Nuits de la lecture tiennent le cap

Instituées depuis 2017, les Nuits de la Lecture avaient résisté aux conditions sanitaires délicates en 2021, en proposant 2000 événements en France et à l'international, avec des propositions in situ et à distance.

Cet exercice d'adaptation risque de se reproduire cette année, alors que la crise sanitaire repart de plus belle, aiguillonnée par les variants Delta et Omicron, qui facilitent la circulation du Covid. Depuis quelques jours, les professionnels de bibliothèques, sur des groupes de partage d'informations, échangent sur le maintien ou non des événements, et sur la participation de leur établissement à la manifestation.

Animations annulées, reportées « à des jours meilleurs », décalage dans l'après-midi pour cause de couvre-feu, maintien d'une ouverture en nocturne (de 19h à 21h), mais disparition des événements prévus, passage à la retransmission en ligne... Les établissements de lecture publique, déjà considérablement affectés par l'obligation de présentation du Pass sanitaire — susceptible de se transformer en pass vaccinal —, ont composé en fonction des possibilités.

En effet, aux directives du gouvernement s'ajoutent les ordres du préfet, ainsi que la politique sanitaire mise en œuvre par les élus locaux. Ces différentes couches de décisions compliquent considérablement le bon déroulé, et plongent en tout cas cette dernière dans le temporaire et l'inconnu.

124 événements annulés seulement

Les Nuits de la lecture de l'année 2021 semblent avoir rodé les bibliothèques et les autres participants à la politique du Plan B. En effet, le Centre national du Livre, contacté, indique ne relever que 124 événements annulés sur les 5347 inscrits, « soit 2 % à ce stade ». 62 lieux ont « complètement annulé leur participation », dont 36 bibliothèques, sur 2508 lieux inscrits (dont 1632 bibliothèques) — tous ces chiffres datent du 11 janvier 2022.

« Un grand nombre de structures différentes participent aux Nuits de la lecture (bibliothèques, librairies, associations de développement de la lecture ou de solidarité, mais aussi écoles, établissements scolaires, supérieurs et de formation, musées, théâtres, centres culturels, instituts français, centres pénitentiaires, structures hospitalières et médico-sociales, structures pour la petite enfance, établissements commerciaux…) », rappelle le CNL.

Aussi, « [l]es consignes ne sont pas les mêmes selon les statuts de chacune. Les participants sont invités à adapter leurs événements en fonction des mesures en vigueur dans leur secteur et leurs jauges de publics. » Par ailleurs, ajoute le Centre, les « protocoles mis en place par les préfectures dans chaque territoire » doivent être appliqués.

Le ministère de la Culture a mis en place un site apportant des réponses aux questions les plus fréquentes sur la situation sanitaire, que les participants devront consulter régulièrement jusqu'aux Nuits de la Lecture. Il faudra aussi « être attentifs à l’évolution des règles sanitaires en vigueur », indique-t-on, surtout après le vote de la loi sur le pass vaccinal.

Photographie : détournement de l'affiche originale de Jérémie Fischer pour les Nuits de la Lecture 2022