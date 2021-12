D'Agatha Christie à Stephen King, un vent de mystère sur Arte, en janvier

Ce cycle hivernal d'Arte s'ouvrira avec des documentaires à destination des passionnés d'Histoire autant que de mystères, avec la programmation, le 13 janvier à 20h50, du triptyque Enfants du soleil, qui parlera à ceux qui furent bercés dans leur enfance par les féeriques Mystérieuses cités d'or. Trois peuples de l'Amérique précolombienne seront dévoilés : les Maya, les Incas et les Aztèques, l'occasion de conseiller le furieux et féerique Azteca de Gary Jennings (trad. Marine Leroy).

Suivra un énième et néanmoins inédit nouveau documentaire sur Stonehenge, ses origines révélées :

Au terme d’une enquête archéologique de près de dix ans, une équipe de chercheurs est parvenue à élucider une part du mystère des « pierres bleues » de Stonehenge, l’un des sites néolithiques les plus spectaculaires d’Europe. Le récit exclusif d’une découverte majeure.

Côté cinéma, les téléspectateurs cinéphiles d'Arte pourront découvrir ou redécouvrir, le 16 janvier, le classique du cinéma Sueurs Froides du maitre du suspens Alfred Hitchcock, d'après le roman policier D'entre les morts, de Boileau-Narcejac.

Le 17, Mulholland Drive de David Lynch sera diffusé avant le classique du cinéma italien, le Fanfaron de Dino Risi, avec Jean-Louis Trintignant. Le 19 janvier, les téléspectateurs d'Arte pourront cette fois-ci découvrir l'adaptation du Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux par les frères Podalydès

Le mystère de la chambre jaune - Un film de Bruno Podalydès avec Denis Podalydès, Pierre Arditi, Sabine Azéma, Claude Rich, Olivier Gourmet, Michael Lonsdale (France/Belgique, 2003, 115mn)

Le 24, Arte programme Les Sorcières d'Eastwick (trad. Maurice Rambaud), par le réalisateur des Mad Max, George Miller, adapté du roman homonyme de John Updike publié en 1984, et Le Maître des sorciers de Marco Kreuspainter, tiré du roman d'heroic fantasy, Krabat, sorti en 1971, de l'Allemand Otfried Preußler.

Une programmation cinéma qui se clôturera par Ne vous retournez pas, de Nicolas Roeg, adapté du roman Don't Look Now de Daphné du Maurier, le mercredi 26 janvier.

Arte porposera également le 27 janvier une série inédite en France, La Corde, librement adaptée du roman éponyme allemand de Stefan aus dem Siepen, paru en France aux Éditions Écriture (trad. Jean-Marie Argelès). Les téléspectateurs pourront en découvrir les 3 premiers épisodes, dont voici le synopsis :

Un petit groupe de scientifiques isolés dans une base en Norvège découvre une mystérieuse corde, en apparence sans fin, qui longe leur observatoire et s’enfonce dans la forêt immense. Certains décident de la suivre, d’autres décident de rester.

Agatha Christie, Stephen King et Fantômas

La programmation documentaire de ce cycle des mystères sera résolument tournée vers la littérature : avec Agatha Christie, 100 ans de mystères, le 19 janvier :

Comment Agatha Christie a-t-elle imaginé ses plus grandes enquêtes policières ? Réunissant d’abondantes archives (photos, extraits de films, articles de presse…), dont un enregistrement audio inédit de la romancière retrouvé par sa famille à la fin des années 1980, ce portrait documentaire met en résonance la vie de l’écrivaine britannique avec dix de ses romans les plus célèbres.

Le lendemain, Arte honorera le maître de l'horreur américain, avec Stephen King - Le mal nécessaire :

Au fil d’archives de ses interviews, un portrait du plus célèbre romancier américain de la littérature populaire. Dans ce documentaire, Stephen King éclaire au fil d’interviews la genèse de quelques-uns de ses plus grands succès de librairie et leur adaptation, pour la télévision ou le cinéma. Entre deux extraits de films, il confie ses souvenirs d’enfance, sa jeunesse impécunieuse dans une bourgade du Maine, ses méthodes de travail, mais aussi la lutte contre ses démons intérieurs, sa défiance envers les machines, ou le soutien qu’il apporte en tant que philanthrope aux bibliothèques afin de permettre au plus grand nombre d’avoir accès aux livres.

Stephen King - Le mal nécessaire - Un documentaire de Julien Dupuy. Coproduction : ARTE France, Brainworks, Rockyrama (France, 2020, 52mn)

Ou encore le documentaire inédit Fantômas démasqué, qui revient sur Fantômas, « icône mutante et terrible, la matrice de tous les méchants de l’histoire, et restant à jamais le premier d’entre eux ». Un héros popularisé par l'adaptation cinématographique des années 60 portée par Louis de Funès et Jean Marais, et tirée de la série de romans populaires du duo Pierre Souvestre et Marcel Allain.

TELEVISION: Arte consacre une soirée à Patti Smith

À noter également le documentaire, M. C. Escher - L’explorateur de l’infini, qui dresse le portrait de l'artiste, Maurits Cornelis Escher, et « son enthousiasme pour l'ordre et le chaos » :