Arte consacre une soirée à la chanteuse, poétesse et écrivaine Patti Smith

Dans ce documentaire, Sophie Peyrard et Anne Cutaia retracent, au fil d’archives et de séquences animées, le parcours « d’une passionnée de mots, qui revendique l’art comme force politique. » Mais également d'une figure qui révolutionna le rock.

Les illuminations de Patti Smith

Fille d'un New Jersey rural, Patricia Lee Smith, qui se perçoit enfant comme une « alien », et se rêve artiste, part pour Manhattan, au cours de l'été 1967. Elle à 20 ans et voue un culte à Rimbaud, dont Les illuminations la suivent partout.

Avec son premier amour, le Bad boy en rupture Robert Mapplethorpe, pas encore photographe, elle part à la conquête du New-York des Andy Warhol, Janis Joplin et Jimi Hendrix. Poète, elle fait ses classes auprès de William Burroughs, Allen Ginsberg et Gregory Corso dans le haut lieu de la contre-culture new-yorkaise, né dans le sillage de Sur la route de Jack Kerouac, le Chelsea Hotel.

Une grande écrivaine

Elle transforme ses textes en chansons et se révèle être « une bête de scène à l'énergie furieuse ». « Avec son look androgyne et sa rage de vivre mêlée d’une intériorité mélancolique, l’égérie punk du New York underground percute avec fracas la planète rock. »

PODCAST: Histoires de quartier par Oxmo Puccino et Arte

Présentant une « Punk dans l’âme », ce documentaire montre une artiste attachée à ses premiers amours, la poésie. Musicienne, photographe, écrivaine et icone libertaire, elle publie son premier recueil de poème, Septième Ciel en 1972, et publiera en 2010, son très remarqué, Just Kids (trad. Héloïse Esquié), qui narre notamment sa relation avec Robert Mapplethorpe.

Crédits : Arte