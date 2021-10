Abolition des pénalités de retard : les partis politiques s’engagent enfin ? 

Plusieurs partis politiques municipaux québécois intègrent aujourd’hui dans leur programme la volonté d’assurer à tous un accès équitable aux bibliothèques municipales, et plus largement une valorisation de ces services culturels. Parmi les principales réformes énoncées : l’annulation des frais de retard liés à l’emprunt de livres. Une tendance qui semble se généraliser à l’ensemble de la profession…

L'abolition des pénalités de retard : nouvel enjeu politique ?

Ainsi, le parti municipal écologiste Transition Québec a intégré dans son programme le souhait d’abolir radicalement les frais de retard des livres empruntés dans les bibliothèques municipales québécoises. La cheffe du parti, Jackie Smith, a expliqué vendredi 22 octobre que cette mesure constituait un frein à la lecture, et davantage encore pour une clientèle défavorisée, rapporte Le Journal du Québec. Elle a déclaré : « Vous savez, de nombreuses personnes et familles ne mettent plus les pieds dans les bibliothèques municipales parce que leur dossier est bloqué. Il faut donc tout faire pour que tous et toutes aient accès à la lecture et à la culture, peu importe leur revenu ou leur situation financière. En abolissant ces frais, on s’assure que la bibliothèque reste un milieu démocratique qui assure une meilleure égalité des chances. »

Cet engagement avait déjà été amorcé par Québec Forte et Fière, un autre parti municipal dirigé par Bruno Marchand. Cette mesure aurait déjà « augmenté la fréquentation [des bibliothèques] », selon le parti. A cette nouvelle réforme, ce dernier aurait assuré que tous les districts québécois seraient dotés de points de services culturels.

Cette abolition des pénalités de retard semble donc aujourd’hui être un enjeu de taille dans les discours politiques québécois, qui semblaient jusqu’alors d'un intérêt moindre.

Fine Free Library : un mouvement en pleine expansion

En réalité, cette politisation de ce discours suit la tendance du mouvement Fine Free Library (Bibliothèques sans amendes), qui depuis 2017, insiste pour faire cesser ces punitions. Le journal Le Devoir rapporte que le mouvement prend de plus en plus d’ampleur à travers le Québec. En juin 2021, il est estimé que 272 bibliothèques ont suivi ce pli en supprimant définitivement les frais de retard.

Une initiative suivie par d’autres territoires américains. Dès le 16 septembre 2019, les bibliothèques de San Francisco et de Chicago ont décidé de suivre ce mouvement. De plus, au début du mois, ActuaLitté annonçait que le plus grand réseau de bibliothèques publiques des Etats-Unis - la New York Public Library - mettrait fin aux pénalités de retard. Finis amendes et divers frais qui portaient préjudice à bon nombre d’adhérents de ces bibliothèques.

Objectif ? Réinvestir les bibliothèques

Dès 2014, la Ville de Québec avait décidé de faire « table rase » des 200 000 $ de frais de retards impayés aux bibliothèques en échange du retour de livres considérés comme perdus. Autour de ce phénomène, deux principales causes : la honte ou encore le manque de ressources financières pour dédommager ces retards ou ces pertes. Eve Lagacé, directrice générale de l’Association des bibliothèques publiques du Québec, explique : « Ce qu’on veut éliminer, c’est le sentiment de honte qu’un retardataire peut avoir. À cause de celui-ci, avec les frais de retard, les usagers ne reviennent tout simplement plus, on les perd. »

MONTREAL : En finir avec la honte de rendre ses documents en retard en bibliothèque

Par cette démarche, Julie Lemieux, la conseillère responsable des bibliothèques espérait « récupérer des livres [que les bibliothèques n’auraient] jamais pu récupérer ». Elle explique qu’en promettant aux responsables « d’effacer les frais de retard et de pénalité », ces derniers seraient plus à même de les ramener. Finalement, le principal enjeu de cette campagne était de « permettre à des gens de recommencer à fréquenter les bibliothèques ».

Un objectif soutenu par Anthony W.Marx, président de la New York Public Library. Celui-ci déclarait au début du mois que les amendes sont « un moyen obsolète et inefficace d’encourager les clients à rendre leurs livres. Pour ceux qui peuvent se permettre de régler les amendes, elles ne sont guère une incitation ».

BIBLIOTHEQUES DE NEW YORK : FIN DES PENALITES DE RETARD

Selon lui, « Pour ceux qui n’ont pas les moyens de payer les amendes, celles-ci deviennent un véritable obstacle à l’accès que nous ne pouvons plus cautionner. C’est un pas vers une société plus équitable avec plus de New-Yorkais lisant et utilisant les bibliothèques ».

La pandémie : grand tournant de la prise de conscience collective

En réalité, la pandémie a joué un rôle crucial dans cette prise de conscience. Le Devoir rapporte qu’au début de la crise sanitaire, les bibliothèques montréalaises n’imposaient plus aucun frais afin de soutenir les communautés défavorisées. De ce fait, en quoi cette visée devrait être ensuite ignorée en situation de post-pandémie ? Hors covid, c’est 74% des bibliothèques publiques québécoises qui continuent d’imposer des frais de retard. Lëa-Kim Châteauneuf, bibliothécaire à Montréal, rapporte qu’ « à peu près personne dans le milieu des bibliothécaires n’est contre leur abolition. C’est peut-être plus à l’échelle politique qu’il y a de la réticence [au Québec], puisque c’est une source de revenus ». Cependant non pas pour les bibliothèques mais davantage pour les municipalités.

Double enjeu économique

Il est vrai que depuis 2014, le réseau de bibliothèques municipales québécoises relate un accroissement constant des frais de retards, en partie dû à la hausse des adhérents, explique Mélanie Brassard, conseillère en communication. Depuis 2019, les frais de retard s’étaient élevés à 289 000$, selon le journal Le Soleil.

Face à ces chiffres, il paraissait jusqu’alors difficile de rallier toutes les municipalités à ce mouvement libertaire. En effet, ces frais génèrent un certain nombre de revenus qui permettent aux bibliothèques publiques de pouvoir se financer. Dans cette logique, il paraît donc primordial que l’Etat, ou du moins le gouvernement municipal, s’implique réellement dans la subvention de ces établissements culturels.

Actuellement, les résultats de cette opération culturelle semblent porter leurs fruits. En effet, les bibliothèques publiques de Chicago ont constaté une augmentation du nombre de documents retournés, ainsi que des renouvellements de cartes de bibliothèques. Parmi celles-ci, la bibliothèque municipale Baie-Comeau a vu son nombre d’abonnements s’accroître de 22% en l’espace d’un an, selon un communiqué de la Ville (via Le Devoir).

FIN DES AMENDES : Livres et usagers reviennent en bibliothèque

Mme Lagacé rappelle toutefois que cette absence de frais entraînera nullement une absence totale de règles. En cas de retard, l'usager accusé sera invité à rendre le livre - mais non pas contraint par la menace de frais. Dans le cas où il l'aurait perdu, il devra alors le rembourser.

Reste à voir maintenant si cet intérêt politique apparaîtra comme un enjeu sociétal primordial pour les différentes municipalités québécoises…

Source : Le Journal du Québec, Le Soleil, Le Devoir

Crédit : BAnQ Vieux-Montréal - Alesia Kazantceva - Unsplash