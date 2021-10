Les bibliothèques de New York abandonnent les pénalités de retard

Les amendes sont « un moyen obsolète et inefficace d’encourager les clients à rendre leurs livres. Pour ceux qui peuvent se permettre de régler les amendes, elles ne sont guère une incitation ». C’est par ces mots que le président de la New York Public Library, Anthony W. Marx, explique pourquoi il a été décidé d’abandonner les pénalités de retard.

Une décision qui s’appliquera pour les trois systèmes de bibliothèques publiques de la ville de New York, la bibliothèque publique de New York (NYPL), la bibliothèque publique de Brooklyn et la bibliothèque publique du Queens. Les trois systèmes ont également effacé toutes les amendes de retard antérieures des comptes des clients, offrant une table rase pour tous les New-Yorkais.

« Pour ceux qui n’ont pas les moyens de payer les amendes, celles-ci deviennent un véritable obstacle à l’accès que nous ne pouvons plus cautionner. C’est un pas vers une société plus équitable, avec plus de New-Yorkais lisant et utilisant les bibliothèques, et nous sommes fiers d’y contribuer », ajoute le président de la grande institution new-yorkaise.

Dans le système jusqu'à présent en vigueur, les usagers voyaient leur carte de bibliothèque bloquée s’ils accumulaient plus de 15 $ d’amendes. Au moment de l’annonce de la fin de ce système, environ 400 000 New-Yorkais entraient dans cette catégorie — plus de la moitié résidant au sein des communautés les plus démunies.

Dans le système de bibliothèques publiques de New York — qui dessert Staten Island, Manhattan et le Bronx —, les ménages au revenu médian inférieur à 50.000 $ représentent six fois le nombre de clients bloqués, en comparaison aux ménages au revenu supérieur à ce seuil.

Une révolution dans l'approche

« Cette annonce est une autre étape importante pour rendre nos bibliothèques publiques, le cœur de tant de communautés, accessibles à tous », a déclaré de son côté le maire de la ville, Bill de Blasio. « L'élimination des amendes nous permettra de servir encore plus de New-Yorkais, leur permettant de profiter des ressources et programmes offerts par les bibliothèques publiques pour se développer et réussir. »

Le système des amendes est en place dans les trois bibliothèques depuis leur création, au tournant du XXe siècle. Mais déjà depuis mars 2020, en pleine crise sanitaire, les trois réseaux de bibliothèques avaient choisi de supprimer les amendes de retard. « Pendant la pandémie, il était plus clair que jamais que nous vivions dans deux villes séparées, avec nos citoyens les plus vulnérables trop souvent laissés pour compte », rappelle le président de la NYPL, Anthony W. Marx.

Une décision qui constitue néanmoins un manque à gagner. En effet, au cours de l'exercice 2019, les systèmes de bibliothèque avaient par exemple collecté environ 3,2 millions $ de revenus d'amendes pour retard.

Néanmoins, les New-Yorkais devront toujours payer des frais de remplacement s'ils perdent des documents. Ces derniers sont considérés comme perdus après environ un mois de retard, et les usagers ne pourront plus emprunter — hors contenus numériques — s'ils accumulent les pertes.

Une politique à l'échelle nationale

Avec cette annonce, c'est le plus important réseau de bibliothèques publiques qui choisit d'abandonner le système des pénalités de retard, mais non le premier.

En effet, cette décision intervient après un choix similaire effectué par la bibliothèque publique de San Diego dès 2019, la même année que la bibliothèque publique de Chicago. Une initiative qui s'est avérée fructueuse : après le changement de politique, les bibliothèques publiques de Chicago ont constaté une augmentation du nombre de documents retournés ainsi que des renouvellements de cartes de bibliothèque.

Le système des bibliothèques publiques de Boston s'est engagé en avril de cette année dans la même voie, supprimant tous les frais de retard, après avoir précédemment supprimé les amendes pour les mineurs. Le système de bibliothèque publique de Burbank en Californie a suivi cette décision audacieuse des bibliothèques du Massachusetts, annonçant en juillet qu'il ne facturerait plus de frais de retard, dans une optique de favoriser les foyers modestes à investir ou réinvestir les bibliothèques.

« Bien que les amendes pour les articles en retard puissent sembler être un petit fardeau, elles peuvent créer un obstacle majeur pour ceux qui ont des difficultés financières », soulignait Burbank au moment de la décision. « Trop de gens ont fait le choix de cesser d'utiliser la bibliothèque en raison de l'incapacité de payer ou de la crainte de payer des amendes. »

