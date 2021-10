Elle dirige certainement la plus petite librairie des États-Unis, avec brio

Ils furent nombreux, durant l’année pandémique, à quitter leur boulot, partir à la recherche d’autre chose, autrement, ailleurs. Le coronavirus aura précipité les vocations parfois inattendues — voire provoqué un exil rural, pour trouver comment s’épanouir loin des grandes villes. Stephanie Culen fait partie de ces gens, qui avaient anticipé le changement, des années plus tôt.

Arrivée en Californie, dans le comté de Sonoma en 2016, elle avait enseigné, professé le yoga, ou encore vendu du vin.

Mais l’idée de s’offrir un espace à elle avait cheminé, et durant 2020, ce refuge est progressivement devenu un espace ouvert aux autres : en novembre 2020, elle fonda Poet’s Corner Book Shop. Une entreprise unipersonnelle, qui s’apparente à la plus petite librairie des États-Unis. Et qui, un an après sa création, est parvenue à « atteindre un peu plus que le seuil de rentabilité ».

Elle ne rêvait pas de devenir libraire, d’ailleurs : elle compte simplement parmi ces personnes que la pandémie a poussées à abandonner les achats en ligne, la livraison à domicile et le monde numérique — le tout pour bâtir quelque chose de tangible, avec un sentiment d’appartenance à quelque chose de plus grand.

Avec sa chienne, Bianca, elle prend le temps, désormais : « Mon rêve, c’était.. Que puis-je proposer de bon ? », sourit-elle. « Pas d’avoir une librairie. »

Mais le lieu s’est imposé, animé soudainement par des livres en vente. « La pandémie ne durera pas éternellement. Les gens, nous tous, allons vouloir nous rassembler. Toucher de nouveau des livres », indique-t-elle.

Et en finir, surtout, avec les réunions Zoom, les ordinateurs et les machines. Retour au matériel, aux livres, aux pages, au papier… « Il s’agit moins d’une stratégie commerciale que d’un changement culturel », confirme un voisin, qui s’est implanté non loin.

Les emplettes sur Amazon, les films sur Netflix, la livraison par Grubhub… autant d’activités qui ont fini par lasser. Et qui sont ici remplacées par un échange humain… Qui sait ?

