Panisperna 200 : une nouvelle librairie indépendante à Rome

Une librairie indépendante a ouvert ses portes au 220 Via Panisperna : « Lieu de rencontre et de circulation des idées, elle a pour objectif de promouvoir la lecture à travers la bibliodiversité et le pluralisme éditorial », comme rappelle la présentation du projet.

Une rue dont le nom peut avoir diverses interprétations, comme celle selon laquelle les frères de la basilique de San Lorenzo distribuaient « panis et perna », le pain et le jambon, des aliments essentiels et nutritifs comme les livres proposés par cette librairie.

Cette librairie de 120 mètres carrés sera inaugurée le 8 octobre 2021, de 11 heures à 23 heures. Elle a été construite en rénovant un bâtiment d’époque, mais par une rénovation minimaliste visant à préserver le lien avec le passé de la structure.

Promouvoir la lecture et la socialisation

Libreria Panisperna 220 est le fruit du travail d’un groupe de professionnels et de passionnés de l’édition : Ada Carpi, Alessia Carpi, Eleonora Doci, Barbara Fridel, Guido Garavoglia, Marco Garavoglia, Vittorio Graziani, Fabio Masi, Andrea Palombi, Marco Parodi, Vania Ribeca et Masud Kia, qui en sera le directeur.

Ses objectifs sont les suivants : « promouvoir la lecture », dans la conviction que « la bibliodiversité et le pluralisme éditorial sont la meilleure garantie d’une offre de qualité » ; « devenir un lieu de rencontre, de discussion et de socialisation » ; et enfin, « nourrir une nouvelle idée du futur, où la culture est l’aliment d’une société en évolution ». Un lieu donc qui peut offrir une littérature de qualité et en même temps un espace de débat et d’échange dans la communauté.

Nouveau label : les Librerie scatenate

L’ouverture de cette librairie, explique la note sur Facebook, fait partie d’un programme plus vaste, qui prévoit la création d’un réseau de sept librairies affiliées : L’Amico Ritrovato et L’Amico Immaginario à Gênes, Libreria Centofiori à Milan, ultima spiaggia à Camogli et Ventotene et la librairie Nutrimenti à Procida.

Ces librairies sont associées sous la marque Librerie scatenate : un jeu de mots en italien qui fait allusion à la nature « scatenata » — « déchaînée », c’est-à-dire libre, irrévérencieuse, pétillante — des librairies, et en même temps aux chaînes de librairies (« catene » en italien). Comme le soulignent les posts sur Facebook, chacune des Librerie scatenate est née à des moments différents, à partir d’expériences éditoriales, commerciales et territoriales différentes et avec des structures d’entreprise différentes.

Cependant, ces librairies partagent un certain nombre de points communs : la centralité de la figure du libraire, hautement spécialisé, l’autonomie absolue de chaque point de vente et la nécessité de toujours garantir un fort professionnalisme, sans céder à la standardisation commerciale, comme le rappelle la note sur la page Facebook de la librairie.

Une nouveauté pour le quartier de Monti

La Libreria Panisperna 220 « s’ouvre dans le but de devenir une librairie de quartier avec une âme de ville », a déclaré Masud Kia, directeur de la librairie, « en s’inspirant du modèle des librairies indépendantes d’Europe du Nord. Nous mettrons l’accent sur la qualité de la proposition et sur le professionnalisme du personnel, afin d’offrir un service soigné, qui enthousiasme et conseille le lecteur : ce n’est qu’ainsi que la librairie pourra atteindre son objectif le plus élevé, celui de devenir une partie du tissu urbain, un lieu de discussion et de socialisation capable d’impliquer avec des propositions thématiques, des réunions, des présentations et des itinéraires culturels ciblés ».

« Je vis dans ce quartier depuis des années, je connais son histoire et sa vie, et je suis convaincu de l’importance de sa centralité comme point fort de la Libreria Panisperna 220. Nous ouvrons une librairie là où il n’y en avait pas, non pas sans crainte mais avec le courage et l’ambition de nourrir une nouvelle idée de l’avenir, où la culture est la nourriture d’une société en évolution » rappelle encore Kia.

Crédit photo : Masud Kia, directeur de Panisperna 200 et Vittorio Graziani, directeur deCentofiori © Panisperma