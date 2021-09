Sirotez du vin en lisant un livre : un bar-librairie unique

Située à côté de la Regent Street de Madison, et proche du centre de la vie du campus à Madison, la librairie-bar propose un large choix de lectures par genre et pays d'origine.

Parcourir dans les rayons de livres, de fiction, d'histoire, de voyages, pour ensuite trouver tout le nécessaire pour un après-midi ou une soirée de détente sans devoir repartir, le livre sous la main.

Le bar est aussi bien approvisionné que les étagères et dispose d'une terrasse ouverte jusqu'à minuit. Bien éclairé, c'est donc un bon endroit pour une soirée lecture, toujours avec son café café, ou son verre de whisky à côté..

Une idée pour des entrepreneurs français passionnés de littérature et de boissons (alcoolisées ou non), non ?

Via : Only in your Site

Crédits : Leopold's Books Bar Caffè