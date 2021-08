Mossoul : dans la vieille ville, une seule et unique librairie de retour

Mossoul a été libérée de l'emprise de l’État islamique en janvier 2017 par les forces irakiennes, après avoir subi d’innombrables dégâts. La partie ouest de la ville, considérée comme la « Vieille Ville », a particulièrement souffert, devenue champ de ruines. D’après les mots d'Ali Al-Baroodi, enseignant universitaire et photographe, en 2018, la rue Al Najafi, « qui abritait autrefois plus de 45 librairies, a été rasée (...) Le creuset multiethnique s'est transformé en une lande déserte du jour au lendemain » (News Line).

Et pourtant : de nombreux propriétaires ont été de ceux qui ont cherché à reconstruire la vieille ville, petit à petit, afin d’effacer les plaies du passé et retrouver un semblant de normalité. Malgré tout, les décombres et le retard de la reconstruction du quartier ont eu de quoi décourager. Ou, dans d’autres cas, inspirer.

Livres en plein air

En 2018, des initiatives ont été lancées, dans l’optique de remplacer les librairies perdues suite aux opérations militaires, notamment à travers une vente de livres en plein air — de quoi reprendre la transmission du savoir grâce à la lecture. Puisque le quartier du bazar n’avait pas encore été reconstruit, il fallait trouver une solution.

Ce marché, organisé chaque vendredi, « a été créé pour compenser la destruction des librairies de la rue Al Najafi, ainsi que pour combler la perte culturelle qui s'est produite dans la ville de Mossoul », a expliqué Alaa Ghanim, l’organisateur de ce projet.

Un moyen de pouvoir satisfaire les lecteurs de la ville, sans pour autant s'entourer de quatre murs pour proposer de nouvelles lectures : « La connaissance, la science, le développement et l'avenir sont les meilleures armes contre le radicalisme et le terrorisme », avait alors déclaré Safaldin Suhaib, libraire.

Unique librairie dans ce quartier en reconstruction

« Lorsque l'État islamique est entré à Mossoul, tout s'est terminé. Les livres étaient finis. » Voilà comment Daud Salim, libraire, a décrit la situation dans cette ville ravagée par les conflits armés. Malgré la prise de Mossoul par les forces de l’État islamique en 2014, Salim avait décidé de garder son enseigne ouverte — jusqu’en 2016, où il a finalement renoncé à sa librairie, afin de survivre aux attaques à répétition. Les livres ont alors revêtu un statut d’objet de contrebande, si bien qu’il a fallu les cacher pour ne pas les voir être détruits.

La vente de livres elle-même était devenue une pratique dangereuse : lors de l'été 2015, des combattants de ISIS avaient découvert le stock de Salim, où étaient cachés environ 5000 livres. « Ils pensaient que les livres que j'avais apportés d'Égypte sur la société et la philosophie étaient un sacrilège… alors ils ont allumé un feu », racontait-il.

En 2018, soit un an après la libération de Mossoul, Salim a fait son retour dans la rue Al Najafi, comme bien d’autres. La vieille ville demeurait un endroit dangereux, mélange de débris et d’échos de la guerre.

Malgré la dévastation qu’il a constatée, Salim a décidé de reprendre son activité de libraire, en rouvrant les portes de Maktaba al-Sham : « Cette librairie représente de grands souvenirs pour moi. J'ai passé plus de 20 ans ici. Alors je me souviens de chaque endroit, je me souviens qui est allé où et qui a fait quoi, et j'en avais envie », a-t-il expliqué.

Maktaba al-Sham est une librairie qui tient dans un mouchoir de poche : un petit magasin, qui marque cependant le retour de la littérature au cœur de cette ville. Et Salim, en unique libraire de Mossoul, a voyagé à l’étranger de façon à élargir sa collection et de proposer de nouvelles lectures à ses clients : « Chaque livre que j'ai, je sais qui l’achètera », a-t-il déclaré. « Même si j'avais 100.000 livres, je saurais exactement qui les achèterait… Je suis comme un médecin, je sais ce dont la personne devant moi a besoin… [Les livres] sont comme un traitement. Je sais toujours à partir du moment où j'ouvre un livre qui en a besoin. »

À Maktaba al-Sham, n’importe qui peut acheter et lire librement des romans. Cependant, le quartier reste désolé, loin de l’effervescence passée. Salim a aussi expliqué que ce retour dans la vieille ville lui a coûté beaucoup d’argent — pourtant, il se focalise sur l’impact que sa librairie a eu sur la communauté : « Les gens m'ont donné le courage de rester. On peut dire qu'il est impossible d'être de ce côté [de la ville], mais je suis resté et les gens sont venus. »

via Rudaw, Atlas Obscura

Crédits photo : Akram Agha / Twitter