À Milan une librairie itinérante d’occasion, Ape Libraccio

La chaîne de livres d’occasion Libraccio est en pleine forme. Il existe aujourd’hui un total de 54 points de vente en Italie, dont 7 à Milan. De plus, trois magasins ont été ouverts entre mai et juin 2021 à Milan, Varèse et Rome. Sans oublier le site Libraccio.it, leader dans la vente numérique de livres scolaires neufs et d’occasion.

Il y a quelques jours, une nouvelle initiative a été lancée : le Libraccio devient une librairie mobile et se déplace sur trois roues, au moyen d’une voiture appelée Ape Libraccio. Le projet — qui fonctionne sept jours sur sept — concerne Milan et vise à atteindre des lieux (des places en particulier, mais pas seulement) où les points de vente de la chaîne ne sont pas encore présents : Piazza Dergano, Gae Aulenti, Piazza Castello, Via Farini, Arco della Pace, Piazza Mentana, Parco Solari, Piazza Risorgimento.

Voici la totalité des services proposés : la vente de livres d’occasion de 3 à 5 euros, une sélection de nouveaux titres pour enfants, et l’achat de livres d’occasion. En effet, comme indiqué dans une note, « Libraccio a décidé d’expérimenter le format également pour offrir à ses clients un nouveau canal de vente de livres d’occasion » : il est important de rappeler que les libraires à bord de la voiture estiment les prix des livres que les gens apportent, en les payant immédiatement et en espèces.

Flexibilité et proximité

« Nous avons décidé de mettre la librairie sur roues et de reproposer ce que nous faisons tous les jours dans nos magasins. Descendre dans la rue pour atteindre des personnes et des quartiers dont nous sommes éloignés, être proche des lecteurs lors des chaudes après-midi d’été milanais, offrir un service unique et arracher quelques sourires émerveillés au bord de la route », déclare à Il Libraio Edoardo Scioscia, directeur du groupe Libraccio.

Il sera également possible, grâce au partenariat avec Edicole Quisco, d’acheter des journaux : « Dans les prochains mois, la librairie et le kiosque à journaux ne feront plus qu’un et apporteront la culture dans les rues de la ville », a précisé Scioscia.

« Nous sommes ravis de participer à cette initiative de Libraccio, qui nous permet de développer un espace livres sur le modèle du kiosque à journaux mobile » a déclaré, toujours à Il Libraio, Andrea Carbini, créateur du projet de kiosque à journaux sur roues et directeur d’Edicole Quisco.

Un projet à l’avant-garde

La flexibilité du projet, qui vise à rendre accessible à tous la lecture et en particulier l’imprimé et le monde du livre d’occasion, est un des points forts rappelés dans une note par la chaîne : « Le papier imprimé cherche et trouve de nouvelles voies, sous le signe d’une proximité qui ne passe pas forcément et uniquement par le numérique. Ape Libraccio est une réponse extrêmement flexible ».

Une proposition innovante et à l’avant-garde donc, qui concerne le monde, parfois peu connu, des livres d’occasion.