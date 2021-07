Fnac récupère vos livres d'occasion, sans vraiment les racheter

Pour les plus dégourdis, Fnac propose depuis quelque temps déjà un système permettant de vendre ses ouvrages via la marketplace de l’enseigne, en ligne. 9 millions d’internautes revendiqués, sans que l’on sache quelle commission prend Fnac sur ces ventes. De même, il est possible de rapporter son matériel high-tech en boutiques, pour obtenir des bons d’achat.

En février 2000, Fnac rachetait Le Tour du monde, une librairie spécialisée dans la recherche et la vente d’ouvrages épuisés — revendiquant 100.000 exemplaires de stock. L’idée était alors de parvenir à combler les vides laissés par l’absence d’un titre en boutique.

OCCASION: l'État veut rallonger la vie des livres

Vingt ans plus tard, le commerce du livre a explosé, et d’autres partenariats sont mis en place — comme celui avec Emmaüs, par lequel 500.000 livres d’occasion étaient mis en vente, en octobre 2020. Cette fois encore, l’enseigne valorisait une démarche en faveur de l’économie sociale et solidaire.

Le montant des ventes serait reversé à Emmaüs — et nous devrions bientôt disposer des résultats de cette année de partenariat, à travers la vente en ligne.

13 livres ou 7 kg, maximum

Or, le modèle de reprise en boutique pour les livres n’existait toujours pas chez Fnac, alors que d’autres concurrents avaient mis cela en place. Cultura, par exemple, rachète suivant les saisons des livres au poids : 1 kg = 1 €. Et en bon d’achat avec une limite de 5 kg par foyer. Sauf que dans ce cas, les titres étaient fléchés vers les bibliothèques scolaires et des associations locales.

Avec La Bourse aux Livres, le système s’instaure comme pleinement financier, pour valoriser les ouvrages et augmenter le pouvoir d’achat. La start-up française prendra donc part sur des modèles de fonctionnement connus — Momox, Gibert et consorts.

Clients ou non de la Fnac, les Français peuvent désormais faire expertiser la valeur des livres qu’ils ne souhaitent pas conserver, venir les déposer en magasin directement auprès des libraires Fnac afin qu’ils soient revendus au meilleur prix. Ce nouveau dispositif vertueux, qui allie les principes de revalorisation des produits et d’augmentation du pouvoir d’achat par la revente, est déployé dès aujourd’hui dans toutes les Fnac en France métropolitaine. Communiqué Fnac - La Bourse aux Livres

En effet : d’abord, il faudra télécharger l’application de Bourse aux Livres pour scanner les livres à revendre et disposer d’une estimation. Un mail parviendra avec un bordereau à imprimer : la suite est simple. Se rendre en boutique Fnac pour déposer son colis. Mais attention, deux limites s’imposent : 13 livres maximum (estimés à 7 kg) et un montant de 10 € de revente minimum.

Une fois réceptionnés, les cartons sont pris en charge par la start-up qui rapatriera vers ses entrepôts les ouvrages. Il faudra ensuite attendre que les bouquins soient vendus pour toucher son argent – différence notable en regard des autres services de rachat de livres, comme ceux évoqués plus haut. La somme perçue est reversée sous sept jours, avec un cadeau de 3 € par carton, montant abondé par Fnac.

ECOLOGIE: revendre ses livres, un geste écoresponsable

« Ce projet de reprise s’inscrit dans notre nouveau plan stratégique “Everyday” qui prône une consommation plus responsable en permettant à chacun l’accès à un service local de qualité », assure Katell Bergotk, directrice Seconde vie de Fnac Darty.

De son côté, Alexandre Taillandier, fondateur de l’application, assure que l’initiative « promeut une consommation plus responsable en permettant à chacun l’accès à un service simple et de qualité. Collaborer avec la Fnac, c’est faire le choix d’une enseigne aimée des Français, avec une forte implantation locale. »

Ne plus manquer l'occasion

Lancée en 2020, la société revendique plus de 350.000 ouvrages revendus par des particuliers, en France. Difficile de mesurer la pertinence de l’offre mise en place : alors que les solutions de rachats et reprises de livres sont aujourd’hui connues, agissant par ailleurs au niveau national, leur réussite repose avant tout sur le gain immédiat.

Ainsi, La Bourse aux Livres augmente son offre globale, mais sans garantie auprès des clients qui apporteront leurs ouvrages anciens. On se souviendra, à ce titre, que Chapitre.com avait, en mars 2015, signé un partenariat avec les librairies de l’enseigne Furet du Nord. Les clients étaient invités à présenter les titres dont ils ne voulaient plus, sans limite de poids, pour obtenir en contrepartie un bon d’achat — avec deux mois de délais pour le dépenser.

La perspective était bien, pour le site internet, d’accroître son catalogue en ligne et conforter sa position de libraire où tous les livres se retrouvent, « y compris les épuisés ».

Selon une enquête du ministère de la Culture, datée de juin 2017, le marché du livre d’occasion avait gagné entre 2012 et 2016 plus de 1,1 million de lecteurs. En 2020, avant la pandémie, il était estimé à 850 millions €, une estimation portée par les multiples acteurs du marché.

Notons que Heiner Kroke, PDG de la société allemande Momox, revendiquait 200 millions € de chiffre d’affaires en 2018, avec un cinquième réalisé en France, sur un modèle de rachat de livres principalement, mais également de CD ou DVD. En 2020, c’étaient 55 millions € réalisé en France que l’entreprise affichait, avec 5,4 millions de livres vendus.

Les utilisateurs de La Bourse aux Livres sont présents suivant différentes répartitions en France, avec le détail par région, établi suite à un sondage utilisateur de mars 2021 :

Île-de-France 28,10 %

Auvergne-Rhône-Alpes 10,99 %

Provence-Alpes-Côte d’Azur 8,31 %

Nouvelle-Aquitaine 8,09 %

Occitanie 7,82 %

Hauts-de-France 7,55 %

Grand-Est 7,55 %

Pays de la Loire 5,63 %

Bretagne 5,14 %

Normandie 3,83 %

Bourgogne–Franche-Comté 3,66 %

Centre-Val de Loire 3,17 %

Corse 0,16 %

Tout un pan économique qui se développe, donc, au profit de ses opérateurs, mais dont certaines organisations d’auteur continuent de déplorer la bonne santé. En effet, tout livre d’occasion est un ouvrage qui s’ouvre à un nouveau lecteur, mais sans plus rien rapporter ni à l’éditeur ni au créateur – en toute légalité. Lire ou être lu… telle est la question.

Fnac, qui ne dispose toujours pas d’un système applicatif lui permettant de s'aligner sur Momox ou Gibert (rachat immédiat et paiement après réception des colis), tente donc de pallier une fameuse carence. Cela, avec une approche douteuse et d’autant plus biscornue qu’un récent sondage montre que pour les internautes, l’argent de la vente importe. En effet, près de 80 % des utilisateurs de ces services de revente en ligne estiment que le retour économique est significatif.

Une étude pourtant réalisée… par La Bourse aux Livres.