Bookaround, application d'échange de livres scolaires partie d'un projet familial

Bookaround, application pour échanger des manuels scolaires, open source et sans but lucratif, est conçue au premier semestre 2020 par Emilio Dalla Torre, un étudiant de 20 ans en première année d’ingénierie physique. Sa mère, Daniela Bertola, l’a soutenu dans ce projet et l’a aidé à développer les aspects graphiques. L’idée vient du fait que la pandémie, en plus de rendre plus difficiles l’utilisation des services de bibliothèques et les échanges de livres entre étudiants, a également causé des dommages économiques : les textes scientifiques sont de plus en plus chers et disposer d’une application qui facilite leur achat peut être d’une grande utilité.

Un projet familial

La famille d’Emilio a toujours été impliquée dans des initiatives de solidarité, souvent menées dans le magasin historique de vêtements et de chaussures de sport situé au cœur du quartier « alternatif » de Mestre (Vénétie) et géré par son père Marco et sa compagne Daniela.

Il s’agit d’une véritable initiative familiale : « Emilio me racontait qu’avec certains camarades de classe, ils étaient habitués à échanger des textes pour dépanner. Il s’agit souvent de textes très récents et également complexes à trouver — rappelle Daniela au Corriere del Veneto — Je lui ai dit qu’à mon époque les livres d’occasion ont résisté, cela nous a beaucoup aidés et même dans les bibliothèques on pouvait trouver quelque chose. Plus maintenant. L’idée d’une plateforme était la sienne. Après tout, même l’annonce classique accrochée au tableau d’affichage pour acheter ou vendre des livres d’occasion était tombée sous le coup de la distanciation sociale. »

Une application simple et gratuite

L’objectif de l’application, disponible sur Google Play et App Store, est de mettre en contact l’offre et la demande. Il n’est même pas nécessaire de s’inscrire, on peut y accéder en mettant son propre numéro de téléphone, qui évidemment n’est pas vendu à des tiers.

Proposer un livre à la vente ne peut être plus simple : il suffit de scanner le code-barres de l’EAN du livre et l’application récupère automatiquement toutes les informations nécessaires (auteur, couverture, titre…) pour créer l’annonce du livre. L’utilisateur visualise alors la carte interactive, qui indique le vendeur ou l’acheteur le plus proche. « En outre, si l’EAN n’est pas suffisamment à jour parce que le livre n’est pas très récent, il peut être téléchargé manuellement », précise Daniela.

Bookaround est également gratuite, car, précise le site, « nous croyons fermement que la culture accessible à tous est une source de liberté ». Bookaround est aussi open source, il est possible de contribuer au projet via GitHub ou en écrivant un courriel au développeur. En effet, comme rappelle Daniela, « la plateforme sera toujours gratuite et accessible aux autres programmeurs ».