Commune et catholiques : quand la police encercle une librairie en pleine rencontre

La Commune : voilà 150 ans précisément, plusieurs représentants de l’église étaient exécutés, le 24 mai. Et pour rendre hommage à leur mémoire, le diocèse de Paris organisait entre les 25 et 30 mai, différents rendez-vous. Parmi ces événements, une procession qui s’est lancée ce 29 mai, avec un parcours démarrant dans le XIe arrondissement de Paris, avec pour destination l’église Notre-Dame des Otages, dans le XXe.

Si les autorités se défendent de toute action politique dans cette marche, arrivés au Père-Lachaise, les marcheurs croisent la route de manifestants venus pour célébrer la Commune, eux. Et ils s’étaient donné rendez-vous quelques heures auparavant, au même endroit.

Quelques échanges de noms d’oiseau, voire des insultes — jusqu’à l’arrivée à Ménilmontant, où les choses dégénèrent un peu plus. Des actes de violence, jets de pierre et quelques références historiques, comme le chant entonné La semaine sanglante — référence aux répressions du gouvernement de Versailles en 1871.

Ce même jour, ignorant totalement les réunions militantes et religieuses prévues, la librairie Le Monte en l’air avait donc programmé sa rencontre sur la place devant l’établissement.

Un coup de nasse

Et voilà comment deux autres mondes se croisent, sans avoir trop à se dire… Depuis six mois, en lien avec l’association Faisons vivre la Commune, la librairie méditait un festival, autour des 150 ans de l’événement : actualité, résonnance avec l’époque, tout un cycle de débats et échanges dès le 18 mars et jusqu’au 29 mai s’articulait. Problème, les règles sanitaires bousculent l’ordre (r)établi — tiens donc… — et l’échange entre les deux auteurs, prévu pour ouvrir le festival, finit par arriver en clôture.

« Les essais de Ludivine Bantigny et Quentin Deluermoz étaient, selon nous parmi les plus représentatifs de cet anniversaire : ils articulaient d’un côté, la dimension axée sur les protagonistes, de l’autre, le regard global sur l’événement », nous indique PIerre Douet.

Tout démarre par de « beaux échanges, durant une cinquantaine de minutes », et vers 18 h 15, la librairie apprend qu’une manifestation de catholiques intégristes allait passer dans le quartier. « C’était ironique, parce que notre discussion avait notamment porté sur la récupération aujourd’hui des événements de la Commune », sourit le libraire. Face à la quarantaine de tués rue Haxo par les communards – dont des prêtres –, les milliers de morts du gouvernement de Versailles laissent en effet songeurs.

Les manifestants s’approchent, escortés par un service d’ordre et les forces de l’ordre, et certains des lecteurs venus assister à la rencontre entame La Semaine sanglante. Stupeur de chaque côté : « Nous avons appris, après coup, que leur déambulation devait d’ailleurs passer devant la librairie ! Soit ils ne savaient pas où ils mettaient les pieds, soit c’était de la provocation… soit la préfecture a oublié quelque chose », s’étonne Pierre Douet.

Les forces de police présentes pour le cortège décident d’entourer les personnes assises devant la librairie, sans même avoir tenté d’expliquer leur démarche ou d’entrer en relation avec un responsable de l’établissement. « Nous avons poursuivi notre échange après un battement de quelques minutes », note le libraire.

« De notre côté, il y avait surtout l’envie de jouer intelligemment : pas de provocations inutiles. » Mais ce qui choque, c’est de voir la nasse — ce système de filet policier déployé autour d’une foule — « devenir un outil commun et banalisé de gestion de la foule. Nous avons rapidement eu un soutien des gens du quartier, parce que cela interpelle, évidemment, et ne laisse pas indifférent. En réalité, ces méthodes en disent long sur l’époque, et la forme de durcissement autoritaire que l’on vit », conclut le libraire.

La rencontre a pourtant pu s’achever, la police finit par partir, non sans avoir instillé par cette méthode un dépit, et la consternation, chez les auditeurs.

Crédit photo © Aurélie Garreau