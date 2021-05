Elipsa de Kobo : “Les ventes de non fiction motivaient un outil d'annotation

Quelques mois après Bookeen et son Notéa, voici donc l’Elipsa de Kobo. Des proportions similaires, un appareil hybride pensé tant pour la lecture que la prise de notes. L’écran s’appuie sur la technologie de E Ink, développée depuis 2014, le Carta 1200, connu pour son meilleur contraste. Sa version HD supportait d’ailleurs la technologie Regal, réduisant le temps de rafraîchissement des pages.

Bienvenue dans une nouvelle sphère

Nouvelle venue dans la gamme des liseuses de Kobo, l’Elipsa n’a toutefois pas grand-chose de commun avec ses grandes sœurs. D’abord, dans les proportions : un écran de 10,3 pouces, avec une résolution de 1872×1404 pour 227ppi. Un modèle proche de l’Onyx Boox Note Air qui tourne sous Android. On retrouve des fonctionnalités classiques comme le gyroscope pour lecture en portrait ou paysage — mais également dessin dans ces deux sens.

Petit détail qui pourrait avoir son importance à l’avenir, une connectique Bluetooth : avec une mise à jour du firmware dans les prochains temps, qui nous dit que l’appareil ne supporterait pas les audiolivres. À cette question, Fabian Gumucio, directeur Kobo Europe du Sud, répond par un sourire malicieux. Restons donc sur la prise de notes.

Que ce soit sur fichier EPUB ou PDF, donc Elipsa permet d’annoter, commenter à foison. La compatibilité Dropboox permet aussi de synchroniser des fichiers directement depuis son stockage cloud sur l’appareil. Et donc de les commenter à l’envi. La librairie de Kobo ne vend pas de PDF, le problème ne viendra donc pas de là, mais signalons que les PDF avec DRM (si, si…) poseront des difficultés, comme toujours.

Pour la conversion des textes manuscrits, Kobo a travaillé avec MyScript, société nantaise, qui opère efficacement le boulot, selon les démonstrations auxquelles nous avons assisté. Du reste, Elipsa se veut également un outil pour rédiger des notes personnelles : deux options pour ce faire, le Carnet livre ou le Carnet avancé. Dans le premier on peut gribouiller de tout son soûl, tandis que dans le second, on privilégiera l’écriture manuscrite. D’un double clic, les notes sont converties et exportables en USB ou via Dropbox, aux formats Word, TXT ou HTML.

Pensé pour des pros

L’appareil supportera au moins seize langues — celles qui sont supportées par les autres liseuses. Pour le Coréen et le Japonais, il ne nous a pas été possible de trouver un locuteur en mesure de jeter quelques mots sur l’écran. En revanche, notons que des premières impressions laissées, le stylet réagit vite et bien, sans temps de latence désagréable.

« Le cumul, au sein d’un appareil, entre la lecture et l’écriture, tire sa genèse… de nos clients », indique Fabian Gumucio. « Depuis quelque temps, on nous demandait des solutions pour la prise de notes, dans une période qui a également coïncidé avec une hausse des ventes de livres de non-fiction. » Voilà 18 mois, donc, Kobo s’interroge : évolution des appareils actuels pour supporter cette fonctionnalité ? « La question a été tranchée en considérant que pour écrire, il fallait une surface plus large que les liseuses 6 pouces : le modèle 10,3 pouces s’est imposé, et a remporté la mise. »

La réussite manifeste de produits comme le bloc-notes de reMarkable incite également la firme à opter pour ce format. D’un côté le fonctionnement d’un appareil plus pensé pour un double usage, de l’autre des éléments de résultats significatifs. « Nous avons fait comme d’habitude : nous lancer avec l’objectif de produire le meilleur appareil. »

Et Kobo parvient à s’en sortir avec son bundle intégrant la liseuse/bloc-notes, ainsi que son étui et le stylet. Évidemment, la technologie ComfortLight, permettant de lire (et désormais d’écrire) de nuit est toujours intégrée. Un « Mode sombre » est également disponible, pour afficher du texte blanc sur fond noir.

Dans l'édition, plusieurs interlocuteurs auraient déjà fait part d'un certain intérêt : de toute évidence, travailler un manuscrit en PDF avec la possibilité d'annoter le texte s'effectuerait plus volontiers avec un tel appareil en main.

Le pack Kobo Elipsa, comprenant la liseuse, le stylet et la SleepCover, sera proposé au prix de 399,99€ sur le site Kobo et les revendeurs partenaires.

Les pré-commandes seront disponibles dès le 29 avril et la liseuse sera proposée en magasin et en ligne le 3 juin. La Kobo Elipsa est disponible en bleu nuit, avec son stylet Kobo noir et la SleepCover bleu ardoise.