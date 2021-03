Notéa, le bloc-note numérique et connecté par Bookeen

D’après les estimations, le secteur du bloc-notes numérique, initié voilà trois ans, fonctionne plus activement depuis 2020. On évoque quelque 500.000 unités dans le monde. La grande difficulté, pour les consommateurs français, est de mettre la main sur ces produits, dont les grandes marques ne sont pas, ou peu distribuées en France. Notéa apporte une alternative, portée par une marque française historique dans la lecture numérique.

Ouvrir son esprit au bloc-notes numérique

« La combinaison parfaite d’une liseuse grand format et d’une tablette graphique ultra-précise conçue pour écrire, noter, annoter et dessiner à l’infini », annonce Bookeen, dévoilant sa Notéa. L’écran est immense, 10,3 pouces, s’accompagne d’un stylet Wacom et tourne sur Android 8.1. Le tout pour « écrire, annoter, dessiner et partager », avec un appareil hybride, au croisement de la tablette graphique et de la liseuse.

Au menu, des classiques comme le filtre anti-lumière bleue, un éclairage réglable, petites choses habituelles pour les possesseurs de liseuses. Le modèle est plus grand d’ailleurs que les appareils traditionnels, avec la taille d’une page A5 : on passe d’une diagonale de 15 cm à 26 cm — une page A4 mesure 35 cm.

Une belle bête sur le papier (électronique)

Les caractéristiques sont à l’aune : 19x23x7, 5 cm, pour un poids de 438 g, soit 50 g de plus que l’iPad 8. La résolution est de 1404x1872, avec 227 DPI et 16 niveaux de gris. L’ensemble tourne autour d’un CPU cadencé à 1,8 GHz. WiFi, bien entendu, et 2 Go de RAM, ainsi que des haut-parleurs en stéréo… Un Playstore peut être installé et la machine revendique un environnement ouvert — 32 Go de stockage sont proposés pour télécharger ce qui sera nécessaire. Et l’on imagine même le support de livres audio pour travailler directement à la voix.

On installera également, et sans peine, Gmail, Evernote, Dropbox, Slack, Google Drive ou Miracast, pour partager plus rapidement encor les notes prises.

L’écran s’associe à un stylet, revendiquant un taux de latence de 15 ms — le modèle Remarkable 2 affiche 21 ms. Le stylet Wacom se connecte en Bluetooth, dispose d’une mine remplaçable. Il possède trois boutons de commandes et 4096 niveaux de pression. Avec Notéa, Bookeen entend proposer le croisement entre technologie et créativité, sans contrainte. L’appareil « recrée fidèlement les sensations de l’écrit sur papier. Tous les paramètres ont été réglés finement pour atteindre cet objectif », assure la marque.

Des éléments que ActuaLitté n'a pas encore pu vérifier, et que l'on est impatient de pouvoir confirmer. L'un des volets essentiels demeure celui de la reconnaissance de caractères et de la qualité de transfert entre les notes prises et le rendu sur fichier.

Reste que la concurrence a d’ores et déjà affuté ses armes : grâce à la technologie Kaleido Plus, PocketBook et Onyx proposeront des appareils avec stylet… et 4096 couleurs. De quoi convaincre ?

La machine est en vente dès ce 9 mars, pour 399,90 € sur les habituels sites de vente en ligne.