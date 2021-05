Historique : Amazon accepte de prêter ses ebooks en bibliothèque

L’accord est historique, et ce n’est pas rien de le souligner : depuis des années que les bibliothécaires réclamaient de pouvoir mener leur mission de diffusion des œuvres à bien — de toutes les œuvres — Amazon continuait de leur claquer la porte au nez. En décembre 2020, une lueur d’espoir, ténue mais réelle, laissait envisager une intégration à l’offre de prêt numérique. « Le plus grand obstacle pour les bibliothèques est celui créé par les fins de non-recevoir de la part des sociétés : un refus de vendre des services, peu importe le prix », relevait l’ALA en octobre 2019.

Un bouleversement de l'écosystème

Et puis, voilà que la DPLA et Amazon diffusent un communiqué, annonçant que le contenu d’Amazon Publishing sera mis en partage, via un contrat de licence, sur DPLA Exchange, la plateforme à but non lucratif de la structure. Les lecteurs y auront accès depuis l’application SimplyE, outil open source développé par la New York Public Library. Pour télécharger les ebooks d’Amazon Publishing, plus besoin de passer par son compte Amazon, et surtout, aucune donnée personnelle sur les usagers ne sera confiée à la firme. Une autre première.

DPLA insiste d’ailleurs sur le fait que la même politique est appliquée avec les autres partenaires éditeurs.

EBOOK: une avancée majeure pour le prêt en bibliothèques

Voilà maintenant six mois que les deux acteurs avaient indiqué être entrés en négociation pour rendre ces ouvrages numériques disponibles. Or, le fait majeur — parce que l’on n’en est pas à une révélation historique près — Amazon a octroyé des conditions d’acquisition des fichiers à des tarifs qui semblent parfaitement convenir. Autrement dit, la firme de Jeff Bezos a cédé sur un point qui est le nœud gordien des échanges entre éditeurs et bibliothécaires depuis des années : le prix.

En tout, pas moins de quatre licences sont proposées, libre à tous les établissements d’opter pour le modèle qui leur convient :

• Accès illimité, utilisateur unique, pour deux ans

• Lot de 40 prêts, 10 utilisateurs simultanés, sans limites de temps

• Lot de 5 prêts, sans limites ni d’accès ni de temps

• 26 prêts, utilisateur unique, période de moins de deux ans ou une fois les 26 prêts atteints.

Fin de la polémique

De toute évidence, non seulement les modalités s’avèrent exceptionnelles, même si l’on pouvait encore mieux faire, mais surtout l’accord met les pieds dans le plat. Les deux pieds.

En parvenant à une entente sur ce fonctionnement, Amazon lève le voile sur un vaste champ de possibilités — bien qu’aucune information ne laisse entendre une généralisation à d’autres services. Pour autant, Michele Kimpton, directrice du développement commercial annonçait l’an passé à Publishers Weekly que l’accord n’était ni négocié ni pensé pour fonctionner sous la forme d’une exclusivité.

Ce sont désormais 1000 éditeurs qui ont accepté de placer leurs fichiers dans le catalogue de la DPLA, et Amazon Publishing compte parmi ceux qui proposent les modèles de licence les plus innovants.

L’accord permet aussi de faire taire les critiques qui dénonçaient l’attitude de l’entreprise. Notons que la DPLA travaille aussi avec des éditeurs français — comme Folio, Viviane Hamy ou Grasset ou Gallimard.

ActuaLitté avait sollicité l’Association des Bibliothécaires de France, mais à ce jour, aucune négociation de cet ordre n’a cours entre les pouvoirs publics français et la firme américaine.

Crédit photo : Emma Matthews Digital Content Production/ Unsplash