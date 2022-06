Audiolivre, ebook : après la pandémie... la croissance ?

Les années 2020 et 2021 auront mis l’accent sur l’impact de la pandémie, dans le lien tissé entre les lecteurs et les œuvres numériques — ebooks et audiobooks. L’édition 2022 pointe en revanche des changements structurels dans les modes de consommation des pays observés. Téléchargements, streaming et emprunts en bibliothèques semblent avoir passé un cap.

De fait, note le baromètre, ce marché est agité de multiples mouvements — notamment dans le secteur du livre pour enfants et des publications Young Adult. Un point observé sur tous les territoires, et qui se retrouve dans les secteurs de la non fiction aussi bien que du développement personnel.

À LIRE: Le livre audio a conquis 800 000 Français en 2021

Et, probable conséquence, les prix de vente moyen ont augmenté — sauf au Brésil — pour compenser une diminution des ventes en téléchargement.

L'avenir...

Les multiples données collectées montrent que dans les différents pays, les ventes restent en hausse, depuis 2018. Mais le plus grand vainqueur des deux années pandémiques s’avère sans conteste le livre audio. Ce dernier n’a clairement pas encore atteint sa masse critique, mais il affiche des niveaux de vente « bien plus élevés que prévus », relève le Baromètre.

Et de fait, à l’exception de l’Italie, ce format a connu une sensible augmentation sur tous les marchés.

Mais surtout, la consommation de livres numériques se rapproche de plus en plus des comportements désormais usuels que l’on observe dans la musique ou la vidéo à la demande.

À LIRE: Audiolivre, podcasts, musique : Média Participations investit dans Deezer

Rüdiger Wischenbart Content and Consulting est une fois encore à l'initiative du document, avec le concours de Bookwire, De Marque/Libranda et de l'International Publishing Distributors Association. Edigita fournit des données complémentaires.

Le baromètre est à consulter ci-dessous :

crédits photo : Maarten van den Heuvel/Unsplash