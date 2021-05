L'avenir incertain de l'entrepôt Hachette à Maurepas 

« La distribution est un métier important et stratégique chez Hachette Livre et bénéficie d’investissements réguliers. S’il y avait quelque chose à annoncer, les équipes en seraient informées en premier », nous répondait le groupe Hachette Livre, sollicité en octobre 2020. Et n’avait donc pas menti : les quelque 500 salariés (ainsi que 100 à 2000 intérimaires) que compte le groupe sur cet entrepôt seraient à l’étroit.

L’idée était de passer d’une superficie de 12 hectares à 18, voire 20 hectares. Le maire de la commune de Coignières, Didier Fischer, assurait être en négociation avec le groupe, considérant que le départ de l’entreprise « serait une grosse perte ». Mais en octobre, les visites avaient bien commencé, à la recherche d’un entrepôt plus à la mesure des aspirations, indiquait Actu.fr.

Plus grand plus moderne...

Voilà en réalité plus d’un an que le déménagement est dans les tuyaux, et les syndicats alertent désormais la presse : un nouveau centre de distribution, prévu pour 2026, est dans les cartons. Avec un départ de Coignières, nécessairement, pour accéder à un site plus moderne, et surtout avec plus d’espace. Ainsi, explique le maire de Maurepas, Grégory Garestier, Hachette Livre avait fait part de son intention de trouver un lieu bénéficiant d’une vingtaine d’hectares — chose que l’on ne trouve ni sur sa commune ni sur Coignières.

Si l’information à fuité en octobre, c’est suite à une réunion avec HL : les deux mairies étaient disposées à modifier les Plans locaux d’urbanisme, qui aurait bénéficié à l’entrepôt : plus haut et plus dense, à défaut d’une plus importante superficie.

De même, la possibilité de racheter les parcelles alentours, était en discussion, « mais vu la surface qu’ils cherchent, c’est assez compliqué parce que les terrains sont quand même assez rares », poursuit le maire de Maurepas auprès de La Gazette SQY. Comme ni l’une ni l’autre des offres n’a obtenu d’échos, et qu’entre temps, le PDG du groupe, Arnaud Nourry, a été débarqué, les deux maires se sont décidés à lancer un communiqué de presse, pour « rappeler leur attachement à la présence de cette plateforme logistique ».

C’était le 20 avril, et quelques jours plus tard, le 3 mai, Hachette Livre indiquait aux salariés qu’un terrain était trouvé pour déménager. À Allainville. Rien n’était encore signé, le groupe demeurerait dans les Yvelines, plus au sud, avec la construction d’un bâtiment de 25 mètres de hauteur, tout neuf. Un projet que le groupe confirme, tout en soulignant que « plusieurs procédures de consultation des instances représentatives du personnel, conformément à la loi et dans le respect du dialogue social, auquel le groupe est attaché », sont à venir.

Alors viendra le temps des annonces, selon les consultations. Pour les maires des deux communes perdantes, un déménagement « ne peut être guidé par la seule vision industrielle, il est essentiel d’intégrer dans la réflexion l’attachement des familles à leur cadre de vie ». En effet, plusieurs salariés de l’entrepôt se sont installés dans les alentours, et les transports en commun ne sont pas évidents pour se rendre sur Allainville.

Salariés, déplacements et perspectives

Le temps de transports, avec un véhicule personnel, préoccupe également les syndicats : « On a conscience qu’on a un outil qui est quand même très ancien, pour travailler ça devient difficile, et il y a une demande du livre qui est assez importante, mais c’est la façon dont les choses vont se faire... Sachant qu’à la base notre ancien PDG nous avait assuré que ce serait à proximité de Maurepas, sauf que là, la proximité... Après, ils disent qu’ils n’ont pas trouvé, qu’ils ont fait des recherches, on veut bien les croire, mais bon », explique un représentant.

Des problématiques similaires à celles que connaît le groupe Editis, avec un déménagement et la fermeture de salles de ventes…

Mais plus encore, la modernisation du centre logistique pourrait entraîner des suppressions de postes, voire, selon les estimations les plus pessimistes, une division par deux des emplois. D’ici à 2026, de nombreuses choses peuvent encore se dérouler — les intentions de Vincent Bolloré, manifestement très intéressé par le groupe Lagardère, par exemple…

ActuaLitté a sollicité le groupe Hachette pour plus de détails : cet article sera mis à jour suivant les informations apportées.