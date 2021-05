Diffuseurs indépendants : un outil technique commun pour “sécuriser l'avenir

Pollen Diffusion, Belles Lettres Diffusion Distribution (BLDD), Makassar, Salvator Diffusion… autant de structures et autant d’éditeurs indépendants, d’auteurs, de livres. Au sortir du premier confinement, toutes quatre ont eu l’occasion de se découvrir des affinités. « Concurrents, pas réellement », pointe Benoit Vaillant, de Pollen. « Par exemple, nous n’irons jamais sur les livres catholiques ni des mangas », renchérit-il. « Mais si, tu verras : tu y viendras au catho », assure Régis de Villers (Salvador), taquin. La rencontre en visio s’amorce plutôt bon enfant et souriante. Pour autant, le sujet, pour technique qu’il soit, implique justement une réelle entente et un partage entre les opérateurs.

Le livre, un marché si spécial

L’informatisation des métiers n’a évidemment pas épargné la diffusion-distribution — moins encore que tout autre d’ailleurs, puisque la gestion de base de données et de flux représente une part non négligeable du métier. Or, quand le prestataire fournissant les ressources logicielles annonce qu’il cesse d’exploiter l’outil en question, d’ici à 2025, soudain l’urgence retentit. « Si chacun était demeuré dans son coin, le risque d'arrêt brutal devenait important pour tous », note Benoit Vaillant.

PANDÉMIE: Diffuseurs/Distributeurs indépendants, les grands oubliés

Comme toute entreprise, les diffuseurs ainsi ont recours à un progiciel – un logiciel à même d’en gérer d’autres et par lequel tous les processus opérationnels sont intégrés : on appelle cet outil ERP (Enterprise Ressource Planning ou Progiciel de Gestion Intégré). « Pollen passait par le prestataire Octave, qui nous a appris voilà un an que tout s’arrêterait : stockage, préparation de commandes, facturations, retours… c’est tout cela que l’ERP prend en charge », poursuit-il.

Or, il n’existe pas de logiciel propre à la distribution du livre : « Sur le marché, tout le monde a sa solution », souligne Pierre Bady de BLDD. « Mais les problèmes des grands se répercutent chez les petits, à l’identique. À la différence que nous n’avons pas les mêmes ressources pour développer nos outils. » D’ailleurs, nul ne conteste les affres que l’informatique rencontre avec le monde du livre : « Les particularités juridiques de la vente de livres, aucun ERP pour commerçant ne les appréhende, tout simplement. »

Une solution technique commune

L’idée de construire un collectif, réuni autour d’une solution technologique pour faciliter leurs métiers, a germé. Pour aboutir, le projet avait besoin d’un tronc commun de fonctionnalités (la réception, l’office), qui fera 90 % du boulot : la suite, ce sont des spécificités ou des coquetteries, propres aux différentes sociétés. Le tour sera joué : « Nous appuierons sur le bouton au 1er janvier 2022, avec les doigts croisés pour se glorifier que, d’ici un an, nous disposions d’une solution pleinement opérationnelle », reprend Benoit Vaillant.

Et surtout, un enjeu commun à tous, que résume Vincent Dodivers, de Makassar : « Nous allons disposer d’un prestataire en mesure de nous suivre sur la durée, ce qui était l’un des cœurs du problème. D’autant que nous faisons tous face à des besoins logistiques plus importants, et que cette solution permettra de prendre en charge la gestion des entrepôts. » Un point noir avec les précédents outils : ils fonctionnaient en circuit fermé. Toute tentative de les faire communiquer avec d’autres logiciels était vouée à l’échec.

Casting (ou distribution...) : Vincent Dodivers (Makassar), Benoit Vaillant, Hervé Doussau, Pierre Bady, Régis de Villers

Les entrepôts disposent en effet d’une solution baptisée WMS Warehouse Management System (traduisez Système de Gestion d’Entrepôt). « Notre précédent outil », souligne Régis de Villers, « ne pouvait pas se connecter au WMS. Or, la gestion des stocks dans les entrepôts est une valeur fondamentale. Demain, toutes ces machines se parleront, avec un nœud central au même endroit. » Un logiciel, pour les diriger tous, en somme.

Autre exemple, celui de l’Impression à la Demande (Print On Demand, ou POD) qui avec la solution d’Octave n’aurait pu être prise en compte. Avec Divalto, la solution adoptée, tout devient possible... théoriquement. « D'autant que ce dernier ne sort pas de nulle part : il avait déjà été adapté, il y a plusieurs années pour la distribution de Cap Diffusion. Pour nous, c’est évidemment un gage que l’ERP devrait nous satisfaire, une fois revisité pour correspondre à nos besoins communs », ajoute Pierre Bady.

« Chez BLDD, nous n’étions pas sous pression, avec la contrainte d’un changement immédiat. Mais cette approche collective d’abord nous permet de sécuriser l’avenir », souligne Hervé Doussau. « Le risque à persister sur un progiciel dont on est le dernier client, c’est de devenir le dernier des Mohicans… et d’avoir dans les mains un outil obsolète. Collectivement, nous avons opté pour la garantie de notre futur informatique — même si nous étions satisfaits de notre outil. »

Penser collectivement

Sécuriser l’avenir revient aussi à disposer des solutions techniques d’ores et déjà exigées par les grands opérateurs. « Le décrochage technologique des petites structures devient souvent la cause de difficultés plus importantes. Pour nous, la problématique centrale tient en ce que le libraire envoie une commande et qu’il n’y ait plus aucune probabilité qu’elle ne nous parvienne pas », résume Benoit Vaillant. En l’état, il devenait difficile de suivre. « Si l’on ajoute les demandes d'une complexité croissante d’un Amazon, cela devient intenable. »

Toujours soucieuse de livrer ses clients bientôt avant qu’ils ne passent commande, le site américain pose des conditions, de plus en plus. « S’ils disent : “Désormais, c’est comme ça”, et que ni Interforum ni Hachette n’a exprimé de désaccord, alors pour nous, c’est l’obligation d’acquiescer et de s’adapter. Maintenant, nous disposerons d’un outil adaptable, conçu pour nos structures. Car qu’importe notre volumétrie ou notre chiffre d’affaires : la complexité des échanges et de la gestion de données reste la même que pour les gros — qui eux ont leurs outils… », insiste Vincent Dodivers.

Si les opérateurs n’ont pas prévu de construire un Groupement d’Interêt Économique autour de ce projet, la douloureuse sera donc assumée par chacun individuellement. « Le coût du développement est autour de 500.000 €, ce qui représenterait une somme difficilement soutenable », reprend Pierre Bady de BLDD. « Notre collectif aura surtout pour vocation de parler d’une même voix au prestataire technique, afin de lui demander des changements, qui profiteront possiblement à tous. »

Et Régis de Villers de conclure : « Sauf croissance forte et soudaine, l’intégration pourra s’effectuer progressivement, avec la consolidation de ce tronc commun de fonctionnalités. Nos évolutions porteront, par la suite, pour des projets concertés. L’interprofession est une notion forte dans nos métiers, et active : nous devons maintenant agir dans le même esprit. »

Crédits photo : entrpôt Pollen Diffusion