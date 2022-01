Pas encore ouverte, la Maison du dessin de presse à Paris divise

C’est à nouveau lors de ses voeux à la presse, deux ans après l’avoir évoqué pour la première fois, que le président a confirmé la nouvelle. La Maison européenne du dessin de la presse et du dessin satirique sera bien établie à Paris et non entre Limoges et Saint-Just-le-Martel : « Ce sera à Paris, dans un bâtiment situé dans le VIe arrondissement, j’en fais l’annonce ici. »

Et ce pour le plus grand bonheur de Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement qui déclare : « C'était le rêve de Georges Wolinski, porté depuis sa disparition par son épouse Maryse Wolinski. Il sera exaucé. » Il nous apprend également que le bâtiment verra le jour rue du Pont de Lodi.

Et d’ajouter : « C'est une grande satisfaction de voir ce projet se concrétiser dans le centre névralgique de la culture à Paris. Plus que jamais, nous avons besoin de défendre la liberté d'expression. Plus que jamais, il est de notre devoir de défendre le dessin de presse. Lieu de culture, lieu de pédagogie, lieu de rencontres... Cette Maison sera vivante, elle sera libre, elle sera à l'image de ceux qui font la beauté de notre démocratie chaque jour dans la presse. » N'en jetez plus.

Décision décevante...

En Haute-Vienne, en revanche, déception et colère priment. Le président du Conseil départemental, Jean-Claude Leblois, indique : « Il y a de la déception, de l’incompréhension ! Pourquoi, encore une fois, un département, une localité, un territoire rural n’ont pas été retenus ? »

À Limoges aussi la colère grondait dans les propos de Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole : « Mon premier sentiment, c’est d’être peiné pour tous ces bénévoles qui depuis des années donnent de leur temps à Saint-Just-le-Martel. »

Et de poursuivre : « Il y avait, et c’est assez rare pour être souligné, un réel consensus, une envie, une volonté commune ». S’indignant également de l’ironie de la situation, il souligne : « La décentralisation, à l’aménagement de territoires, il faut qu’ils arrêtent d’en parler. C’est une gifle à tous les bénévoles, à tous les élus. »

...malgré les explications

À l’hémicycle, les députés de la majorité présidentielle de la Haute-Vienne expriment eux aussi leur désarroi. Pierre Venteau s’est adressé à l’Assemblée, pour enfoncer le clou : « Nous nous sommes beaucoup engagés, c’est une déception ». Mais de conclure « c’est une décision très objective », allant dans le sens de la décision présidentielle.

Sophie Beaudouin-Hubière, députée de la 1ere circonscription de Saint-Just, dévoile les coulisses : « Il y a eu un fort lobbying de Maryse Wolinski, de dessinateurs comme Plantu, des éditeurs comme Glénat, et des patrons de presse qui ont donné leur avis. Les voix les plus fortes se sont exprimées pour Paris », rapporte France 3.

Crédit : Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)