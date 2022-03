Une web application Android et iPhone/iPad pour ActuaLitté

Notre nouvelle interface, déployée en décembre 2021 s’accompagne d’évolutions régulières, tant graphiques que technologiques. Et si l’on n’en fait pas état chaque fois que notre partenaire Paradigme intervient sur le site, certaines évolutions méritent un petit éclairage — voire quelques explications.

Mobile, mon beau mobile

Les habitudes de consultation de la presse ont changé : les smartphones deviennent l’outil privilégié et en 2021, une étude indiquait que 54,6 % du trafic web dans le monde s’opérait par mobile, contre 42,8 % sur ordinateur – tablettes et laptop représentant 9,1 % (voir Global Statshot Digital Report 2021)

ActuaLitté échappe encore à ces données, avec près de 38 % du trafic en mobile et plus de 58 % sur ordinateur (Google analytics). Paradoxe ? Pas vraiment. Si en 2021, les titres de presse sont amplement privilégiés par rapport aux versions imprimées, l’idée d’une application dédiée — impliquant une version pour iPhone/iPad et une autre pour les appareils sous Android — se défendait.

D’autant que, toujours en consommation média, les Français sont désormais 65 % à consulter la presse depuis leur smartphone. L’enjeu est double : consolider une version mobile, tout en existant dès l’écran d’accueil, pour permettre un accès rapide. Car, il ne faut pas se le cacher, si l’on veut faire travailler des opérateurs en France, le coût de développement d’apps dédiées représente un investissement significatif. Pour au final servir les intérêts des boutiques d’Apps de Google et d’Apple.

Une solution plus confortable

L’idée était donc de muscler notre version mobile pour ne plus proposer un simple fil déroulant des articles, mais d’apporter une éditorialisation à l’image de ce qui est disponible sur la version ordinateur. Un modèle pensé en regard des usages et des articles proposés quotidiennement. Pour ce faire, il suffisait (Thibault, m’en veux pas…) de repenser l’ergonomie, l’affichage, l’organisation et la structure. Bref : on casse tout et on recommence.

Nous avons mis en exergue les articles majeurs, sous la forme de Unes, introduit de nouvelles rubriques plus visibles sur mobile – les Meilleures ventes avec notre partenaire Edistat, les articles les plus lus, les plus commentés, ainsi que d'autres options encore. Un défilement infini permet de plonger dans les archives du site sur des jours et des jours de publications, simplement avec quelques titres.

Mais un point noir demeurait : l’avantage premier d’une application native, celle téléchargée depuis les boutiques ad hoc, est de pouvoir être accessible depuis l’écran d’accueil, directement. Tous les services qui s’ensuivent — notifications, etc. — sont des corollaires plus ou moins intéressants.

ActuaLitté, l'application en toute simplicité

Il fallait donc une solution permettant de créer un raccourci immédiat vers le site, dans sa nouvelle version mobile, semblable à une vignette d’application. Sur Android, facile : quoi qu’on en pense, le système d’exploitation de Google respecte les standards du web et encourage les développeurs dans cette voie. Vous sera désormais proposé un bouton, garanti sans engagement, qui facilitera l’accès immédiat au site mobile, d’un simple clic.

Pour le système d'Apple, c’est en revanche plus douloureux : Safari, le navigateur maison, ne prend pas en charge cette technologie. Impossible donc de procéder de la même manière avec un simple bouton : il faut donc passer par une petite manipulation, finalement peu connue — et qui ne fait pas vraiment les affaires de la firme à la Pomme, qui préfére vendre de l’application native. Pourtant, le résultat est le même, et la démarche extrêmement simple.

Dans un premier temps, depuis Safari (Safari, uniquement, sur Chrome iOS cela ne fonctionnera pas du tout, les deux entreprises ne s'apprécient pas vraiment). Sur Safari, donc, repérer en bas de l'écran une flèche sortant d'un carré, qui est l'icône de partages du navigateur :

En cliquant dessus, plusieurs options s'afficheront, suivant vos récentes conversations et utilisations. Celle qui nous intéresse se trouve un peu plus bas Sur l'écran d'accueil. Cela générera un raccourci immédiat depuis l'écran d'accueil, permettant d'accéder à ActuaLitté comme s'il s'agissait d'une application.

Il suffira d'achever le processus pour que le bouton s'intègre alors à l'écran d'accueil :

Certes, une petite manipulation que l'on demande, mais nous introduirons dans les prochains jours un tutoriel directement dans la version mobile qui expliquera plus simplement encore comment procéder. Car cette démarche de privilégier les versions mobiles découle aussi d'une petite notion d'indépendance vis-à-vis des stores, tant Android qu'Apple, notion qui nous est chère à différents niveaux.

Privilégier les solutions mobiles représente un enjeu technologique – pour preuve, Apple empêche de procéder à la création d'un raccourci (ou le modèle PWA, option A2HS pour les Geeks), afin de contraindre à recourir au modèle d'applications natives. Alors, oui, télécharger depuis un store est probablement plus simple. Mais c'est aussi s'enfermer dans un environnement propriétaire, à l'opposé de la philosophie même du web.