Isabelle Falconnier prend la tête du Club suisse de la presse

Journaliste et auteure, ancienne présidente du Salon du Livre et de la presse à Genève, actuellement déléguée à la politique du livre de la Ville de Lausanne, elle s'est démarquée parmi une quinzaine de candidats.

C’est finalement la vision, jalonnée de pistes concrètes, à court, moyen et long terme de la future directrice qui a remporté l’adhésion de la Commission de sélection. - Denis Etienne, président du CSP

Isabelle Falconnier, 52 ans, originaire de Vevey, a suivi des études de lettres à l’Université de Lausanne et à Aberdeen Universities avant de se lancer dans une carrière de journaliste au cours de laquelle elle a occupé divers postes à responsabilité. Cela, tout en déployant ses talents de chroniqueuse, critique littéraire et auteure.

Rédactrice en chef adjointe du magazine L’Hebdo et responsable des publications spéciales et hors-série, elle a mis ensuite son immense énergie au service du Salon du Livre et de la Presse à Genève. Elle l'a présidé de 2011 à 2018 tout en prenant en charge la direction artistique, la communication et l’événementiel. Au cours de cette période, elle a lancé divers festivals associant son sens aigu de l’organisation d’événements à sa passion pour la presse et l’écrit.

Si sa spécialisation porte sur la littérature, ses intérêts sont très éclectiques, de la politique suisse à l’observation des grands courants sociétaux en passant par les affaires internationales auxquelles elle voue une attention particulière.

Je me réjouis de mettre mes expériences variées au service du monde des médias et du journalisme, qui méritent toute notre attention. Le Club suisse de la presse est par ailleurs un formidable outil de lien entre la Genève internationale, les enjeux internationaux actuels et les citoyens. - Isabelle Falconnier

Crédits photo : Isabelle Falconnier au Salon du livre et de la presse jeunesse de Genève 2016 - ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)