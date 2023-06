Double dose de Siné pour l’été ! 

Pour profiter de l’été, aux 20 pages de Siné Mensuel s’ajoutent les 20 de Siné Madame. À retrouver au fil du journal des jeux-questionnaires, des balades insolites à travers la capitale, des dessins satiriques, des nouvelles, des coups de gueule, des partis pris, de l’info, des livres et DVD à glisser dans sa valise...

Tout sur l’hédonisme

Du côté de Siné Madame, on retrouve une équipe 100 % féminine avec Florence Cestac, Willis from Tunis, Soph', Zoé Thouron, Marie Morelle, Vera Makina, Ninaï et bien d’autres. Elles reviennent pour les lecteurs sur notre monde post #MeToo.

Quatre pages de témoignages et de coups de gueule pour mettre en lumière une réalité : quand tout change, parfois rien ne change... Sans oublier un entretien avec l’historienne du féminisme Michelle Perrot.

S'ensuit quatre générations de femme qui décortiquent les sites de rencontre à travers les âges. Anaïs Delatour de son côté explore comment certaines ont mené les luttes jusqu’à la victoire... Et nous révèle aussi tout sur l’hédonisme, et comment les masculinistes s’attaquent aux ados sur TikTok.

Le Prix de Flore 2022, Joffrine Donnadieu, offre une nouvelle de son cru, quand trois papiers tournent autour d’un thème : Phallos sans frontières...

Zob et pine

Chez Siné Mensuel, toujours des dessins de Willem à la une, et la présence de Geluck, Pinel, Lacombe, Muzo, Pakman, Berth, pour ne citer qu’eux. Ils viennent illustrer et compléter les jeux-questionnaires, ou la nouvelle de Jean-Marie Laclavetine, qui distille une Cuvée d’Amour...

On retrouve aussi les coups de boule de Guillaume Meurice et François Moreil. Delfeil de Ton poursuit son feuilleton et Christophe Alévêque développe ses réflexions.

Blandine Flipo propose une randonnée sur la trace des animaux en voie de disparition, quand Philippe Lespinasse explore Paris à travers 24 lieux festifs, inattendus, hors des sentiers battus.

Sans oublier un quiz « Zob et pine » et sur les imposteurs scientifiques… « Et mon cerveau, tu l'aimes mon cerveau ? »

