FLAASH, la nouvelle revue de la science fiction d'anticipation

FLAASH, co-fondée par Estelle Augat et Samuel Dralet, entend innover dans l'anticipation, à travers une lentille culturelle et technique. L'idée : accorder une place de choix à l'imagerie, à la créativité, et rassembler passionnés de science-fiction et du cyberpunk et personnes curieuses des enjeux numériques futurs et des thématiques actuelles, telles que l'intelligence artificielle.

Pour accompagner son lancement, l'équipe de FLAASH a organisé une campagne de préventes sur KissKissBankBank, lancée le 5 novembre dernier. Elle s'achève le 5 décembre, et a déjà permis d'écouler 160 magazines sur un objectif minimum de 100.

Les contributeurs trouveront dans les colonnes des figures telles que l'écrivain Nicolas Mathieu, l'illustrateur Ugo Bienvenu, les journalistes Olivier Tesquet et Aurélien Lemant, ainsi que les romanciers Ketty Steward, Nicolas Gaudemet, Michael Roch, et le musicien Carpenter Brut.

La revue a choisi de passer par un financement propre, et d'exclure la publicité. Articles, essais, récits, entretiens et recommandations dans les domaines culturel et technique, mais aussi une importance particulière qui sera accordée à l'aspect visuel, incluant un portfolio, une illustration détachable et une bande dessinée en série. FLAASH sera disponible en kiosques, librairies et sur leur site.

Crédits photo : Flaash