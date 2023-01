Le chef de l'armée iranienne menace Charlie Hebdo de "représailles"

Si la date de sortie de la prochaine série signée Zerocalcare n'est pas plus précise que l'année 2023, nous connaissons son titre : Questo mondo non mi renderà cattivo (Ce monde ne me rendra pas méchant). On peut déjà retrouver les éléments qui caractérisent les producteurs de l'auteur romain : une finesse psychologique couplée à une ironie légère.