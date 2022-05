Lisbeth Koutchoumoff, journaliste littéraire au Temps, rejoint les Compagnons de Gutenberg

Ma chère Lisbeth,

J’ai d’abord bien réfléchi. Comment parler de toi, de notre long compagnonnage éditorial au sein de la rédaction du Temps, de la passion que tu mets depuis 2002 à chroniquer les livres, mais aussi des qualités humaines qui sont les tiennes sans voir cette laudatio virer à l’hagiographie. Un genre littéraire qui, j’en suis certain, n’aurait guère tes faveurs, connaissant ton esprit critique et ta longue fréquentation du monde de l’édition, toi, l’héritière d’une lignée d’imprimeurs et d’éditeurs italiens qui publièrent notamment Pirandello et d’Annunzio. Lignée incarnée avant toi par ton père Alexis qui fut, entre autres, secrétaire général de l’Union internationale des éditeurs, basée à Genève, entre 1970 et 2000.

J’ai donc pensé romans, auteurs, littérature pour raconter ton itinéraire de journaliste culturelle à partir de ton entrée au Nouveau Quotidien fin 1994, puis critique littéraire ancrée depuis toujours à Genève bien que tu sois née le 25 février 1970 à Bruxelles. Oui, un itinéraire, au confluent de tant d’origines : russe, française, italienne, suisse. Bref, une Européenne accomplie qui, en des temps plus anciens, aurait sans doute compté Germaine de Staël parmi ses amies, devisant de littérature et de politique sous les fenêtres du Chateau de Coppet.

Un voyage littéraire

Alors, embarquons ensemble pour un voyage littéraire, à la Koutchoumoff, dans l’espoir de dire à la fois qui tu es, et combien tu mérites d’intégrer cette foisonnante assemblée des compagnons de Gutenberg au sein de laquelle Jean-Clément Texier, Grand Chambellan toujours avisé, a voulu t’accueillir. Ton sens de la répartie, ta modestie, la clarté de tes idées, mais aussi ton intérêt pour un sujet tel que la propriété artistique, objet de tes études supérieures de droit à Paris, nous feront, j’en suis sûr, le plus grand bien.

Si tu étais une héroïne Lisbeth, sans doute ressemblerais-tu à l’une des filles du docteur March, plus discrètement passionnée que la Scarlett O’Hara de Autant en Emporte le Vent. Peut être serais tu Amy, cette sœur modèle qui trouve toujours injuste de passer publiquement derrière Jo (un clin d’œil à Natacha !), et qui, toujours, envers et contre tout, incarne la chaleureuse solidité du clan.

À moins, Lisbeth, que ta passion pour les livres, les auteurs, mais aussi pour l’Afghanistan lointain, bref, pour les mots et ce qu’ils disent des hommes, ne te rapproche de Lizz Bennet, l’indomptable héroïne de Jane Austen dans Orgueil et préjugés. « Vous ne réussirez pas à m’influencer chaque fois que vous me flattez », répète celle-ci — une citation dont devraient davantage se souvenir ceux qui t’emploient.

Te voici présentée en quelques mots : résolue à ne pas te laisser impressionner, discrète jusqu’à parfois apparaître besogneuse, toujours portée à regarder vers le haut parce que la littérature l’exige.

Dévouée et attentive

Si tu étais une auteure — ou autrice, je ne sais plus ce que je dois dire — tu pourrais, ma chère Lisbeth, être la réincarnation genevoise de JK Rowling. Eh oui, sans doute attendais-tu, toi « l’experte Livres dans diverses Commissions pour l’État et la Ville de Genève, prix littéraires et Fondations » – ce sont tes propres mots — que je te renvoie, canons littéraires obligent, vers George Sand, Colette ou Marguerite Duras.

Mais ces comparaisons ne tiendraient pas compte de ton goût forcené pour la vie, de ta capacité à faire rire et sourire, de la simplicité de ton style qui, jamais, ne cède à la préciosité. J. K Rowling, mère du héros mondialisé Harry Potter qui, s’exprimant un jour sur le monde de l’entreprise, eut cette phrase inspirée : « Ne jugez pas un dirigeant sur la manière dont il traite ses égaux, mais sur celle qu’il affectionne pour ses subordonnés. » Tu es, au Temps, une porte-parole du personnel dévouée et attentive. Ces mots auraient pu être tiens.

Si tu étais enfin un livre, Lisbeth, un de ces livres que tu places semaine après semaine dans la petite pièce de la rédaction réservée à cet effet, tu pourrais être — allez, je me risque — quelque chose entre Anna Karénine de Tolstoï et Anéantir de Michel Houellebecq. La première évidemment pour la passion slave qui est nichée en toi. La seconde parce que l’espoir finit toujours — peut-être — par triompher de l’absurdité du monde.

La prouesse de Houellebecq

Oui, Lisbeth, tu as réussi cette prouesse : convaincre Michel Houellebecq de tremper sa plume dans l’eau de rose pour que l’empathie demeure dans le chaos de nos sociétés. Tu lui as même soufflé l’une de ses réponses au Monde : « C’est avec les bons sentiments qu’on fait de la bonne littérature », avoua un jour l’ermite du treizième arrondissement. Juste.

Et cette formule s’applique parfaitement à toi, cher compagnon de Gutenberg : c’est avec des bons sentiments que, depuis le début de ta carrière, tu fais de l’excellent journalisme. Au nom de ceux qui ont la chance de te côtoyer et de te connaître, et surtout au nom des Compagnons de Gutenberg que tu rejoins aujourd’hui : merci !

crédits photo © Fabrice AYGALENQ