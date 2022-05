Mille Cosmos : croiser l'art, le social, l'écologie, pour un futur désirable

Connaissez-vous la cosmologie ? Consacrée à l'étude de l'Univers, elle possède une spécificité qui la distingue des autres sciences naturelles : elle ne s'intéresse aux différentes parties qui composent l'Univers que dans la mesure où elles sont en relation. C’est en racontant cet ensemble de relations que les cosmologies existent chez chaque peuple.

Animaux, plantes, minéraux, bactéries : Mille Cosmos s’affranchit des frontières disciplinaires pour s’imprégner du bouillonnement cosmologique, sensible, politique et philosophique actuel. Dans ce premier numéro, consacré aux écologies déviantes, la revue part à la rencontre d’habitants, de militants, de chercheurs et d’artistes qui partagent des visions, des récits et des luttes. Mille Cosmos multiplie volontairement les langages, les regards et les pratiques, pour disséquer les formes complexes de la domination et de l’exploitation, secouer les frontières et déjouer les hiérarchies.

Pauline Barzilaï, artiste invitée du dossier consacré aux écologies déviantes, illustrera ce concept en marge de l'écologie mainstream, trop complaisante à l’égard du capitalisme qui lave toujours plus blanc, plus vert, plus rose. Parallèlement, les oppressions sociales, économiques et écologiques s’entrecroisent. Pandémies, crises économiques et guerres les exacerbent.

Mille Cosmos croise les perspectives artistiques, sociales et écologiques pour apporter un regard critique et sensible sur la manière dont nous habitons la Terre ; et se positionne à la croisée des luttes écologistes, queer, féministes, sociales et autochtones.

Dans ce premier numéro, on retrouvera également un texte de l’auteur Cy Lecerf Maulpoix sur les chemins utopiques des dissidences gays ; « Ce que nous dit l’intimité du kiwi et du crocus », un article de la paysagiste Céline Baumann, sur la vie sexuelle des plantes ; ou encore l'article « La pollution est un colonialisme » du philosophe Matthieu Duperrex.

L'écologie défendue : une écologie inclusive, qui prend en compte l’humain, l’animal, le végétal, le minéral, mais aussi leurs milieux dans une relation d’interdépendance, pour faire émerger d’autres mondes, et rendre le futur le plus désirable possible. La revue est publiée par les éditions Jacques dans le Vert, et la distribution assurée avec le concours des éditions Wildproject.