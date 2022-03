Le prologue de Shining signé Stephen King, publié pour la première fois en français 

On le sait : Stephen King a détesté l'adaptation cinématographique de Shining par Stanley Kubrick. Des pans entiers du romans, comme l'épisode des guêpes, ont été supprimés par le réalisateur. Le film, porté par l'acteur Jack Nicholson, avait suscité un engouement mondial, malgré des critiques mitigées à sa sortie - l'actrice Shelley Duvall avait même été nommée aux Razzie Awards, qui récompensent les pires prestations cinématographiques.

Toutefois, cette adaptation a permis de rendre international le succès du roman de Stephen King, qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Troisième livre du romancier américain, il raconte les terribles secrets de l'Overlook, hôtel, perdu dans le Colorado, et qu'habiteront pendant un temps Jack Torrance et sa famille. Ce dernier, en proie à la folie, tentera d'assassiner sa femme et son fils.

Le livre, publié en 1977 par l'éditeur DoubleDay, renferme encore quelques secrets. En effet, Shining était pensé par l'écrivain comme une tragédie, précédée d'un prologue - Before the Play - et d'un épilogue - After the Play. Supprimées par l'éditeur en raison de la longueur du récit, les cinq scènes dudit prologue avaient refait surface en 1982 dans Whispers Magazine, puis en 2017 dans une édition premium du roman, chez Cemetery Dance.

Before The Play, ou Avant la pièce, est aujourd'hui partiellement proposé en français : l'hebdomadaire Le 1 lui consacre une grande place dans son nouveau hors-série consacré à la peur. Ce dernier est d'ailleurs complété par un long entretien avec Frank Thilliez, une enquête sur les nouvelles peurs, et une seconde feuille consacrée à Frankenstein.

La scène, intitulée Une chambre au petit matin, permet de mieux comprendre la suite du récit de Stephen King : Lottie Kilgallon Pillsbury, jeune mariée new-yorkaise, passe sa lune de miel à l'hôtel Overlook. Et comme pour Jack Torrance, l'hôtel semble s'emparer de son esprit... Le texte a été traduit par Jean Esch, à qui l'on doit d'ailleurs quelques romans de King en version française, comme Si ça saigne, L’outsider ou encore L’institut.

Ce n'est pas la première fois que Shining est mis à l'honneur ce mois-ci : une édition imprimée du manuscrit de Jack Torrance, créée par la maison Epiphany Editions, est actuellement disponible sous forme de coffret collector. L'hypothèse d'une adaptation cinématographique de Before The Play a d'ailleurs été abandonnée, notamment à cause de l'échec de l'adaptation de Doctor Sleep, selon Stephen King France.