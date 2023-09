Kometa, la nouvelle revue littéraire tournée vers l’Est

Kometa rassemble des écrivains capables de narrer les dynamiques mondiales et le quotidien des individus, des photographes audacieux, des historiens, des intellectuels, des cartographes et des cinéastes, pour éclairer ce qu'ils voient et ressentent.

Chaque trimestre, un nouveau numéro, et chaque semaine, des newsletters et des mises à jour sur le site du média. Une campagne de précommandes a été lancée le 29 août dernier sur la plateforme KissKissBankBank, et s'achève le 8 octobre prochain. 3295 préventes ont déjà été réalisées, sur un objectif minimal de 300.

On se moque de certains Américains incapables de placer Paris ou Bruxelles sur une carte, mais l’invasion russe en Ukraine a révélé une méconnaissance d’une partie entière de notre continent. Derrière les souffrances ukrainiennes, des villes, soudain, nous sont apparues : Kherson, Bakhmout, Boutcha, Kharkiv. Des résistants ont découvert leur courage, et nous le leur. Des écrivains, des poètes, se sont dressés pour dire l’indicible, et nous ont rappelé que cette guerre s’inscrit dans une continuité : Tchétchénie, Géorgie, Syrie, Crimée, Donbass. On rouvre les livres d’histoire, on se bat pour la récrire. Il y a tant à comprendre !

Quatre éditions par an, 208 pages qui s'étendent sur quinze fuseaux horaires, de Venise à Vladivostok, de Tbilissi à Tallinn, de Kyiv à Kazan.

Les premières signatures

Participent à Kometa : Emmanuel Carrère, Christophe Boltanski, François-Henri Désérable, Delphine Minoui, Iegor Gran, Salomé Kiner, Blandine Rinkel, Mathieu Palain, la Bélarusse Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature, les Ukrainiens Andreï Kourkov ou Serhiy Jadan, la poétesse ukrainienne Luba Yakimchouk, le grand reporter polonais Witold Szabłowski ainsi que de grands photographes, principalement de l’Est.

Le sommaire du premier numéro :

Le premier volume, Impérialisme, sort en librairie le 11 octobre au prix de 22 euros, et est disponible en précommande et à l’abonnement depuis septembre.

En envahissant l’Ukraine, Vladimir Poutine applique la forme d’exercice du pouvoir la plus commune dans l’Histoire. Kometa voyage au cœur de cet impérialisme qui inverse la réalité en prétendant mener une guerre de libération aux visées anti-impérialistes.

Inédit : Emmanuel Carrère part en Géorgie sur les traces de sa cousine Salomé Zourabichvili, présidente de ce petit pays du Caucase tiraillé entre la Russie et l’Europe.

Le premier Russe condamné pour s’être opposé à la guerre se raconte depuis sa cellule. ·

Iegor Gran, auteur du roman à succès Z comme zombie (2022), plonge au cœur d’un réseau social orthodoxe de 40.000 mères et épouses qui prient pour leurs soldats envoyés sur le front.

Fille d’un mineur de charbon et d’une ouvrière, la poétesse ukrainienne Luba Yakymtchouk raconte comment un soldat russe dort dans sa maison.

Mais aussi des pages idées, avec le théoricien du postcolonialisme Achille Mbembe ; livres, avec François-Henri Désérable ; musique avec Michka Assayas…

Les Fondateurs

Ils sont cinq, basés dans trois pays et quatre villes d’Europe, Florence, Genève, Marseille et Paris.

Perrine Daubas est spécialisée dans le développement des médias et des ONG. Elle a été directrice du développement et de la communication de Reporters sans frontières, directrice exécutive de la revue La Déferlante, et a travaillé pour les Arènes, les revues XXI et 6Mois, ainsi que l’Institut Français et l’Agence française de développement. Elle est également autrice de deux livres sur la philanthropie. Elle est directrice générale de Kometa.

Serge Michel est journaliste et rédacteur en chef du média suisse Heidi.news, qu’il a fondé en 2019. Prix Albert Londres en 2001 pour son travail en Iran où il a vécu quatre ans, il a créé le Bondy Blog en 2005 et a été directeur adjoint du Monde avant de lancer Le Monde Afrique en 2015. Il est l’auteur de plusieurs livres avec Paolo Woods, dont La Chinafrique (Grasset, 2008) et Marche sur mes yeux, portrait de l’Iran aujourd’hui (Grasset, 2010). Il est le directeur de la publication de Kometa.

Paolo Woods est photographe et réalisateur néerlando-canadien, basé en Italie. Il se consacre à des projets de long terme qui mêlent la photo aux mots. Auteur de huit livres, dont plusieurs avec le journaliste suisse Arnaud Robert, son travail a été publié par les titres les plus prestigieux, de National Geographic au Guardian. Il a été exposé dans le monde entier. Il a fondé le collectif Riverboom et est le directeur artistique du festival Cortona the Move. Il est le directeur photo de Kometa.

Grégory Rozières est journaliste basé à Paris et pilote des projets d'innovation éditoriale au Temps à Genève. Il a été rédacteur en chef adjoint de Heidi.news et a travaillé 10 ans au HuffPost où il était responsable des rubriques Sciences, Environnement et Nouveaux formats. Il est directeur des contenus numériques de Kometa.

À LIRE - Un nouveau magazine Mortelle Adèle chez Prisma Media (Vivendi)

Le comité consultatif

Christophe Boltanski, journaliste et écrivain, Flore de Borde, journaliste, Emmanuel Carrère, écrivain, Anna Colin Lebedev, chercheuse, Anastasia Forquenot De La Fortelle, chercheuse, Iegor Gran, écrivain, Cédric Gras, géographe et écrivain, Pierre Haski, journaliste, Nathalie Herschdorfer, commissaire d’exposition et historienne de l’art, Andreï Kourkov écrivain ukrainien, Jarosław Kuisz chercheur polonais, Sofia Surgutchova, agente d’artistes russo-ukrainienne.

Crédits photo : Kometa