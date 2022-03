"Le meilleur du Prix Goncourt" sélectionné par le Figaro et L'Académie

À l’occasion du 200e anniversaire de la naissance d’Edmond de Goncourt, co-fondateur avec son frère Jules du célèbre prix littéraire qui porte leur nom, l’Académie Goncourt et Le Figaro font paraître, jeudi 10 mars, le premier volume d’une collection exceptionnelle avec Les Racines du ciel de Romain Gary, ils inaugurent une sélection de 40 romans primés par l’Académie depuis 1903.

Clin d’œil de l’histoire, le premier auteur publié est aussi le seul à avoir remporté le prix à deux reprises : en 1956, avec Les Racines du ciel, puis en 1975, avec La Vie devant soi, sous le pseudonyme d’Émile Ajar. Au sein de cette collection, Gary-Ajar côtoie des dizaines de noms tout aussi prestigieux, de Malraux à Proust, de Duras à Triolet, de Tournier à Orsenna, ou de Modiano à Houellebecq.

Un jeudi sur deux, l’Académie Goncourt et Le Figaro proposent un nouveau titre en kiosque, puis en librairie deux semaines plus tard. Le premier livre de la collection « Le meilleur du Prix Goncourt » sera vendu 3,90 € et les suivants 12,90 €. Le lancement de la collection est réalisé en partenariat avec RTL.

Le choix proposé dans cette collection exceptionnelle entend réunir des auteurs du passé et d’autres plus récents, jusqu’à 2010. Chaque roman bénéficie d’une préface inédite, écrite par l’un des membres actuels de l’Académie, et la quatrième de couverture est l’occasion pour Étienne de Montety, directeur du Figaro littéraire, de rappeler l’importance de chaque titre et de ressortir des archives un extrait de la critique parue à l’époque dans Le Figaro.

Didier Decoin, Président de l’Académie Goncourt et Etienne de Montety se réjouissent : « Il y a douze ans, “La bibliothèque idéale de Jean d’Ormesson”, soit une trentaine de chefs-d’œuvre de la littérature française, a rencontré un immense succès. Dans ce même esprit de valorisation de notre patrimoine littéraire, l’Académie Goncourt et Le Figaro proposent cette collection unique et nous sommes sûrs que les lecteurs partageront notre enthousiasme et notre envie de faire découvrir cette magnifique sélection, indissociable de la littérature française. »