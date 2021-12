Relations presse : RuGicomm absorbe Brigitte Chabot Communications

« Nous sommes très heureuses à l’idée de nous allier à l’équipe de Brigitte Chabot Communications et de faire passer RuGicomm à la prochaine étape de sa croissance. C’est avec beaucoup de fierté et de confiance que l’on accueille cette équipe chevronnée et passionnée ! », expriment Valérie Grig et Stéphanie Di Gregorio dans un communiqué de presse.

RuGicomm passera ainsi de 12 à 15 employées, parmi lesquelles Brigitte Chabot, qui s’assurera du bon déroulement de la passation et veillera aussi au développement d’affaires chez RuGicomm.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous rejoignons l’équipe de RuGicomm. Cette union nous permettra d’offrir à nos clients une gamme encore plus étendue de services et d’expertise », a déclaré Brigitte Chabot, présidente et fondatrice de BCC. « Nous poursuivrons notre aventure au sein d’une équipe dynamique et compétente. »

Fondée en 2013, RuGicomm s’articule autour de la vision de deux entrepreneures issues du milieu des arts et des communications : Valérie Grig, cofondatrice et présidente de l’entreprise et Stéphanie Di Gregorio, vice-présidente. Parmi les clients de RuGicomm, de nombreuses institutions et compagnies phares, principalement dans les milieux du théâtre, de la télévision et du cinéma, de l’événementiel, de l’édition et de l’art de vivre.

Depuis maintenant plus de 30 ans, BCC conseille et accompagne ses clients en matière de communications, relations de presse et organisation d’événements, dans différents domaines : culturel (cinéma, télé, spectacle et musique), édition, événementiel, gastronomique, voyages, hôtellerie et communautaire.

Photographies : Valérie Grig et Stéphanie Di Gregorio © Crédit photos: Julie Perreault