Avec Carnets de Campagne, la BD s'invite aux présidentielles

Pour les présidentielles 2022, des auteurs de bande dessinée seront aussi présents, au plus près des candidats. Porté par Mathieu Sapin, Carnets de campagne sera un bel album de 240 pages à six voix pour conter une histoire collective, celle de la course aux voix.

À chaque auteur son candidat : Mathieu Sapin, qui n’en s’est pas à son coup d’essai, suivra de nouveau le président sortant Emmanuel Macron. Il s’était déjà essayé à la BD politique avec François Hollande dans Le château : une année dans les coulisses de l’Élysée et avec Comédie française : voyages dans l’antichambre du pouvoir, il y a deux ans, avec Emmanuel Macron.

Lara, du Canard Enchainé, s'occupera du candidat La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Et de commenter sur l’expérience : « L’avantage de dessiner, par rapport à un journaliste qui doit absolument rapporter une image, c’est qu’on peut raconter autrement. »

Morgan Navarro se chargera lui les deux candidats d’extrême droite : Marine Le Pen et Éric Zemmour. On se rappellera de son album Le Président, où il avait imaginé Cyril Hanouna en président des Français et résident de l’Élysée.

La candidate socialiste et actuelle Maire de Paris, Anne Hidalgo, sera talonnée par Louison, déjà observatrice de la fin du quinquennat de François Hollande dans Cher François. L’écologiste Yannick Jadot est lui associé à Dorothée de Monfreid, la seule qui « débarque dans ce monde » se confie-t-elle à l'AFP – plus coutumière des albums jeunesse.

Enfin, Valérie Pécresse, qui conduit Les Républicains, sera croquée par Kokopello : il avait déjà trempé ses plumes dans le grand bain politique avec Palais Bourbon publié en 2021, où il explorait l’Assemblée nationale. Et de s’enthousiasmer : « On va dessiner l’envers du décor, tout l’écosystème des candidats. »

Pour Mathieu Sapin, « l'originalité, c’est d’avoir ces différentes voix qui feront un seul récit : un récit concerté, qui avance de manière chronologique, pas la superposition de six récits. En racontant les moments forts ». Chaque artiste y réalisera planches et croquis en temps réel au gré des actualités de son candidat. Les différentes campagnes seront ensuite réunies en un récit linéaire et cohérent.

En voici le prologue, que nous proposent les éditeurs, en avant-première.

crédits photo © Dargaud / Seuil