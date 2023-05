Lloyd Chéry rejoint Métal Hurlant : “J'entre dans la machine à rêver

ActuaLitté : Lloyd, sincèrement, vous vous droguez ? (et si oui, à quoi… on pourrait en avoir besoin)

Lloyd Chery : L’épice d’Arrakis est très puissante (rire). Plus sérieusement, j’ai eu la chance de commencer le journalisme en tant que pigiste. Ce statut précaire m’a obligé à me diversifier et à sortir de ma zone de confort. Si tu voulais manger, il fallait être actif. Après être passé par Radio France et France Inter avec Daniel Morin, j’ai pigé pour Le Bondy Blog, Les Inrocks et Télérama. J’ai surtout eu la chance d’écrire pour Le Point Pop et Le Point depuis 7 ans.

J’ai été formé par des gens talentueux comme Phalène de la Valette, Philippe Guedj, Jean-Luc Wachthausen, Mathilde Cesbron et Guillaume Grallet. Je me suis spécialisé dans les littératures de l’imaginaire et surtout la science-fiction ou j’ai rédigé plus de 200 articles sur le sujet.

Alors qu’il était difficile d’avoir un CDI, je me suis épanoui progressivement dans la pige. J’ai ensuite lancé mon podcast hebdomadaire sur la science-fiction grâce à Actu SF. J’ai pris le rythme et le podcast a dépassé le million d’écoutes tout en ayant une communauté en or. J’ai ainsi pu rencontrer Jerry Frissen, rédacteur en chef de Métal Hurlant.

On a sympathisé. Je venais de terminer mes deux ouvrages collectifs sur Dune qui ont été coédités par l’Atalante et les éditions Leha. J’avais eu la chance d’interviewer Denis Villeneuve et de travailler avec la Warner. J’ai donc appris à compartimenter, mais aussi à m’entourer. Le podcast, qui est indépendant, collabore avec 4 personnes. Je travaille surtout en permanence et notamment le week-end, mais j’ai appris à déléguer et je me soigne.

Depuis sa création en 1974 par les Humanoïdes associés, ce magazine devenu trimestriel a beaucoup évolué. Que représente Métal Hurlant pour vous, aujourd’hui ?

Lloyd Chery : C’est un magazine mythique, un joyau à préserver. On parle d’un des rares médias français à être connu à l’international grâce à sa déclinaison américaine. Des géants ont dessiné ou écrit pour Métal Hurlant. Sa relance en 2021 est une excellente idée tout comme ce choix d’alterner un numéro vintage et un numéro de création.

Je suis aussi impressionné par son succès en kiosque et en librairie et par la créativité de la nouvelle génération de dessinateurs qui participe. Nous vivons une époque où la réalité rattrape la science-fiction et Métal Hurlant a toute sa place pour parler de cette transformation.

S’inscrire dans les pas de Moebius, Druillet et Dionnet, c’est côtoyer des légendes du genre, non ?

Lloyd Chery : Oui c’est irréel, j’ai l’impression d’être dans la machine à rêver. J’ai découvert Alef-Thau, L’Incal et Le Monde d’Edena à 7 ans, un âge un peu jeune, mais j’ai depuis été très marqué par l’imaginaire d’Alejandro Jodorowsky et de Moebius. Druillet est un monstre et Jean-Pierre Dionnet ne cesse de m’impressionner par sa créativité et sa liberté de ton.

ENTRETIEN - Jean-Pierre Dionnet : “Métal Hurlant sert à progresser”

Je suis un bébé Métal Hurlant et j’arrive donc très modestement sur cette mission. Je savoure ma chance et je suis très reconnaissant au rédacteur en chef Jerry Frissen de m’avoir confiance ainsi qu’a Marie-Christine Conchon et aux équipes des Humanoïdes Associés. Je crois être le premier rédacteur en chef adjoint du magazine, la pression est d’autant plus forte, mais je vais garder la même passion que j’ai avec mon podcast. J’ai eu la chance d’avoir été bien entraîné grâce au Point Pop et avec le Mook Dune, les expériences du passé sont précieuses.

Rédac-chef-adjoint, quelles seront vos missions et projets personnels pour le développement du magazine ?

Lloyd Chery : Je dois rédiger un cahier de 24 pages pour les numéros de création. Il y aura donc de nouvelles rubriques, des portraits, des interviews, des reportages. On parler de cinéma, de science-fiction, de pop culture. Je m’occupe exclusivement de la partie journalistique. Je vais donc m’entourer de journalistes et créer une petite rédaction tout en y apportant des habitudes de la presse par petite touche. L’idée va être de surprendre le lecteur, mais aussi d’être le plus rigoureux possible.

Quoi lire, quoi voir, qui suivre, bref on sera dans la recommandation tout en ayant un prisme international. On accompagnera aussi la thématique du mois avec des papiers pour permettre au lecteur de faire des respirations entre les BD. On discute beaucoup avec Jerry Frissen, mais aussi Tim Giger (notre SR) sur les angles et les sujets.

Je suis très heureux de pouvoir faire travailler des pigistes comme moi. Je vois encore beaucoup trop de jeunes journalistes talentueux ne pas être reconnus par des rédactions et j’espère que Métal Hurlant sera aussi un espace pour faire connaître de nouveaux visages de la presse culturelle. J'aurais une mission d’incarnation dans les différents salons, mais aussi un travail pour monter des collaborations avec des médias traditionnels.

J’espère que nous pourrons créer des choses avec Radio France, je reste attaché à la maison qui m’a formé. Il se passe aussi des choses de grande qualité sur YouTube. Il suffit de voir le travail d’Alt 236, Blast, Nexus VI et d’autres créateurs de contenus. Je suis sûr que Métal y a sa place également. Nous allons lancer à Paris un ciné-club Métal Hurlant qui j’espère pourra se déplacer dans toute la France et je réfléchis à faires des petites choses en podcast.

La question du numérique se posera tôt ou tard et il y a une réflexion à avoir pour toucher aussi un nouveau lectorat.

Pour le premier numéro auquel vous allez prendre part, que souhaitez-vous apporter, immédiatement ?

Lloyd Chery : Avec Jerry, on a ressuscité la chronique du Mange-Livres de Jean-Pierre Dionnet pour le numéro 7 qui sort à la fin mai. J’ai pu donner mes recommandations littéraires. J’évoque Mariana Enriquez, Junji Ito, Jean-Philippe Jaworski, Guillaume Singelin. Au total, une dizaine de rubriques supplémentaires arriveront à partir du numéro 9.

Nous peaufinons ça, mais évidemment il y aura un petit quelques choses sur Dune et sur Le Problème à Trois Corps de Liu Cixin car ce numéro sortira en novembre 2023, quand ses romans seront adaptés au cinéma et sur Netflix. On parlera aussi de hopepunk car la science-fiction peut également redonner de l’espoir.

Crédits photo : Métal Hurlant