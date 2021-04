Harmonia Mundi signe trois nouveaux éditeurs

Les éditions 6 Pieds sous terre produisent depuis 30 ans de la bande dessinée, de la vraie, de la pure. Avec entre autres le fameux Zaï zaï zaï zaï de Fabcaro, adapté au cinéma et dont la sortie est suspendue au calendrier de réouverture des salles.

Pour les découvrir, on pourra trouver en librairie, aujourd’hui, La voie de Calliopée d’Alexandre De Moté et Paul Burckel.

Soulignons le lancement de La Déferlante, la revue des révolutions féministes. Une parution trimestrielle, sur abonnements et en librairie. Un premier numéro sur la thématique « Naître », paru le 4 mars, immédiatement épuisé et réimprimé.

« Nous sommes quatre professionnelles des médias et de l’édition, qui suivons l’actualité des droits des femmes à titre professionnel ou par engagement. Cet automne-là, nous sentons qu’une révolution est en cours », indiquent les créatrices. Aux commandes Marie Barbier, ancienne de L’Humanité, Lucie Geffroy, Emmanuelle Josse et Mario Pillas.

Le numéro 2, à paraître en juin, aura pour thème « Manger ».

Enfin, voici que s’annonce la création d’une nouvelle maison des littératures de l’imaginaire, Argyll, fondée par Simon Pinel et Xavier Dollo. Leur univers éditorial autant que leur démarche éthique les placent dans une position assez spécifique :

— Un nouveau contrat, plus juste, pour une lecture plus éthique, disponible en ligne. Un auteur serein, c’est une chaîne du livre plus saine.

— Des livres édités en circuit le plus court possible. Ils seront imprimés en France avec des normes écologiques et environnementales.

— Un engagement auprès d’Harmonia Mundi, diffuseur et distributeur de conviction, une volonté affichée d’offrir au libraire un relationnel humain.

— ARGYLL a vocation à se transformer en société coopérative pour fonctionner de manière horizontale. Une librairie, ainsi qu’un facilitateur de projets locaux, seront créés à Rennes pour soutenir et développer cet effort collaboratif, participatif, social.

Depuis le 18 mars, se trouve en librairie Le Crépuscule de Briareus de Richard Cowper. Et vient de sortir Trackés de Christophe Nicolas.