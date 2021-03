Secrets barbares, huis-clos toxique dans l’Australie rurale.

Ce n’est pas un roman dans lequel on entre doucement. Bien au contraire. L’auteur nous y plonge brutalement dès les premières lignes, nous enferme dans la chambre d’un mourant qui avoue le meurtre soixante ans après les faits. Il y avait des corbeaux dans ses yeux quand il lâcha le morceau tout à trac, confessant que le meurtrier c’était lui. On les voyait, ils battaient des ailes là-dedans. Et par moments, le miroitement d’un bec.

Nous ne sommes pas seuls dans cette chambre. Au chevet de cet homme envahi par les corbeaux, se trouvent l’inspecteur de police venu de Sydney, le prêtre, les frères et beau-frère survivants du drame ainsi que les fantômes des parents des victimes. C’est Patrick, l’un des frères, le plus instruit, qui raconte alors.

Et nous voilà engloutis, jusqu’à l’asphyxie, dans les eaux troubles de la famille Murphy. Les deux parents, forces de la nature, taiseux, despotiques, et leurs dix enfants vivent dans une ferme isolée, baptisée The Paradise. Certains sont déjà des jeunes adultes mais qui voudrait quitter le Paradis ? L’aîné qui s’y était risqué a été brisé par le père et se traîne désormais à moitié idiot.

Dans ce monde clos, tout est exacerbé : rivalités, peurs, violences, désirs... Jusqu’au drame final. Le 26 décembre 1898. Au petit matin, Michael 29 ans, Norah 27 ans et Ellen, 18 ans, sont retrouvés dans une clairière, le crâne défoncé. Michael et Ellen ont été placés dos à dos, Norah est un peu à l’écart, un licol autour du cou.

Rodney Hall avait déjà reçu un prix Miles Franklin, le plus prestigieux des prix littéraires australiens, lorsqu’il écrivit Secrets Barbares en 1988 (il en recevra un second quelques années plus tard). Dans une préface écrite spécialement pour cette nouvelle édition française aux éditions de l’Arbre Vengeur, il explique avoir composé ce roman en trois semaines seulement, saisi par une fièvre frénétique.

Et c’est dans le même genre de transe qu’il se lit. Esprits trop cartésiens, passez votre chemin ! Il n’y a pas ici de récit linéaire, de personnages solidement décrits, d’explication finale complètement satisfaisante. Vous entrez dans un monde toxique, mouvant, contradictoire, dans lequel vous accepterez, ou non, de vous immerger, avalant les phrases les unes après les autres, en sautant parfois, pour aller plus vite… Mais vous ne le regretterez pas. Secrets Barbares fait partie de ces lectures qui vous hantent longtemps.

Un petit regret pour finir : la traduction est magnifique – sacré tour de force de traduire un tel roman ! – mais cette nouvelle édition aurait pu être l’occasion de changer le titre français. Le titre original Captivity Captive insiste sur l’emprisonnement et l’aspect biblique (c’est une citation de la Lettre aux Ephésiens), deux dimensions essentielles du roman malheureusement absentes du titre français.

Laurence Baulande

Rodney Hall, trad. Francoise Cartano - Secrets barbares - L'arbre vengeur - 9782379410284 - 17 €