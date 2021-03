Liseuses : une nouvelle génération d'écrans couleur

Évidemment, E Ink s’enthousiasme à l’idée de proposer une nouvelle version de ses appareils. Au deuxième trimestre 2020, étaient proposés les écrans Kaleido, avec 16 niveaux de gris et 4096 couleurs affichées. Le tout profitant de la techno eink — faible consommation en énergie, mobilité et expérience proche du papier.

Avec E Ink Kaleido Plus, la société apporte plusieurs améliorations, offrant des couleurs plus vives et un meilleur rendu du texte. En outre, les écrans pourront désormais atteindre 7,8 pouces contre 6 pouces précédemment. De même, le calque du filtre couleur est plus proche de l’écran, à proprement parler, pour réduire la diffusion de la lumière.

Ces optimisations sont le fruit d’amélioration des logiciels notamment, par le biais d’algorithmes en mesure de rendre l’image plus nette et d’améliorer le spectre des couleurs, d’un côté et de l’autre, d’en minimiser le mélange.

La technologie CFA, Color Filter Array, associée à la nouvelle solution de d’encre électronique, rend l’ensemble plus rapide et plus lumineux. « Cela permet aux entreprises produisant des liseuses de concevoir des appareils plus ergonomiques, qui combinent la puissance des écrans noir et blanc traditionnels, avec la couleur, pour une expérience d’achat et de lecture d’ebooks pleinement réalisée », assure l’entreprise.

Et bien entendu, avec un stylet, tout cela devient plus joyeux encore. Les premiers modèles seront chez PocketBook (InkPads Color) et Onyx (Boox Nova3 Color). Le premier produira prochainement un modèle de 7,8 pouces avec Kaleido Plus, quand le second espère toucher un public plus large que celui de la lecture numérique en couleur : le monde merveilleux de la prise de note en couleurs.

La petite vidéo de présentation en dira un chouia plus long sur ces appareils.