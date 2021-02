Limou’Zine : la librairie itinérante qui souhaite conduire les rêves et les révoltes    

Officiellement créée en janvier dernier, l’association Limou’Zine est le fruit de plusieurs mois de discussions entre passionnés. Constituée de 5 membres, la structure est présidée par l’écrivain Patrick Dewdney, notamment auteur du Cycle de Syffe (ed. Diable Vauvert).

Le projet se forme dans un premier temps dans l’esprit de Paco, libraire de formation. Habitant la région creusoise, il s’est rapidement rendu compte des difficultés que pouvaient parfois rencontrer les habitants pour diversifier leur catalogue littéraire : « Pour croiser une libraire indépendante il faut parfois faire près d’une heure de voiture », nous explique-t-il, « je voulais apporter mon expérience de libraire dans cet espace ».

Comme le laissait deviner son nom, la Limou’Zine s’inscrit donc dans un cadre local. L’idée serait d’essaimer de livres le plateau des Millevaches jusqu’au Limousin dont est originaire Dewdney. Il ne s’agit pas « d’amener de la culture là où il n'y en a pas », ce qui serait bien méconnaître la région, mais de proposer quelque chose de nouveau aux habitants.

Encore aux prémisses de leur action, le petit groupe n’a pas encore de véhicule dans lequel entreposer des ouvrages. La future caravane est en court d’achat pour un lancement prévu à la fin du printemps ou au début de l’été.

Outre la librairie mobile, les membres de l’initiative s’apprêtent à lancer un site de vente en ligne sur lequel ils proposeront les ouvrages d’éditeurs indépendants. Des idées de lecture pour alimenter votre pile à lire sont par ailleurs proposées sur leurs réseaux sociaux.

Indépendance et mobilité

Contrairement aux libraires classiques, l’association Limou’Zine ne compte pas travailler avec un réseau de distribution. Poussant l’idée de mobilité jusqu’au bout, les membres du groupe ont décidé de se rendre directement chez l’éditeur. Avant même le premier kilomètre officiel au compteur, la librairie peut déjà compter sur un solide réseau de maisons, parmi lesquels on compte les éditions Gorge bleue, les éditions Blast, ou encore les éditions de l’Atteinte.

INSOLITE : un libraire devient l'égérie de Google Maps

Avec un président tourné vers l’écriture de l’imaginaire, la Limou’Zine souhaite proposer des œuvres qui sortent des sentiers battus. « Le catalogue que l’on proposera sera généraliste, mais on a envie de mettre en avant des ouvrages engagés » explique Chloé, la secrétaire de l’association, « en plus de la fiction on compte proposer des sciences politiques, des ouvrages féministes, des essais...».

Le phénomène des librairies itinérantes a gagné en popularité ses dernières années, et ils sont de plus en plus nombreux, particuliers, comme éditeurs à se lancer dans l’aventure. La Limou’Zine se détache du lot à la fois par son cadre associatif local, et par sa volonté d’allier imaginaire et politique. L’association souhaite s’inscrire dans les pas de structure comme la Volte, qui édite entre autres Alain Damasio, ou encore Hobo diffusion, qui promeut l’édition indépendante et engagée.

Conduire les révoltes

Pour les membres de Limou’Zine, la librairie itinérante, outre son côté pratique, contient en creux un projet de société. « La mobilité c’est un mode de fonctionnement qui est beaucoup évoqué dans les fictions », souligne Chloé, « Les romans d’anticipation proposent par exemple de nombreuses réflexions autour de l’itinérance. On souhaite construire une librairie qui résonne avec notre catalogue. »

Le petit groupe ne compte de plus pas s’arrêter à la vente d’ouvrages et prévoit d’organiser des ateliers d’écritures ou des espaces de discussion autour de la librairie. Avec ses rayonnages remplis d’ouvrage de SF et de science sociales, la Limou’Zine ne voudrait pas laisser passer l’occasion de discuter du futur, des rêves et des révoltes avec les habitants de la région.

« Le rapport aux personnes qui consomment des mots, puis les utilisent, et se les réapproprient est très important pour nous », explique Paco. « Culturellement la Creuse est très riche, on souhaiterait s’inscrire dans ce tissu culturel préexistant, nouer des liens avec d’autres structures itinérantes par exemple. »

Né en période Covid, le projet reste cependant en suspens. Alors que de nouvelles régions sont confinées cette semaine, l’itinérance et le partage risquent malheureusement d’attendre un peu. Rendez-vous au printemps.