L’Antre de Calliopée, première librairie-salon de thé d’Aix-en-Provence

Prévue pour septembre 2021 dans le centre-ville d’Aix-en-Provence (13), l’ouverture de la librairie-salon de thé L’Antre de Calliopée se prépare dans l’ombre depuis de nombreux mois, et se poursuit désormais avec plusieurs temps forts auxquels sont invités lecteurs, professionnels et amis de l’imaginaire.

L’un de ces premiers temps fort est un financement participatif sur la plateforme Ulule, financement qui propose aux donateurs des contreparties sous diverses formes, toutes sur le thème des imaginaires : papeterie exclusive, marque-pages, posters collectors, tote-bag de l’imaginaire, rencontres avec des auteurs de SFFF francophone (en ligne et dans les murs de la librairie), ateliers d’écriture (idem), carte-cadeaux... Et, bien entendu, des livres de SFFF aux formats papier et numériques ! Le financement commence le lundi 22/02/2021 à 16 h et durera un mois. Il aura lieu à l’adresse suivante.

Il y a des contreparties pour toutes les bourses, grandes et moins grandes, à partir de 10 € et jusqu’à 250 € pour les contreparties plus communes. Certaines contreparties en nombre très, très limité ont un prix plus élevé, l’une d’entre elles proposant notamment de privatiser la librairie et son décor original, pour une soirée entre amis, avec boissons chaudes et pâtisseries incluses.

Le financement participatif sera ponctué de nombreux temps forts autour de l’ouverture prochaine de la librairie, avec notamment des Lives à thème sur Instagram autour des littératures de l’imaginaire, mais aussi du métier de libraire. Lors de son étude de marché, Mathilde a en effet reçu de nombreuses questions sur son métier et les secrets derrière l’ouverture d’une librairie : création d’un fonds de littérature, budget, décoration, étapes pour ouvrir son commerce...

Elle a décidé de jouer la carte de la transparence en communiquant sur tous ces aspects méconnus ! Tous les mercredis, pendant un mois, vous pourrez ainsi retrouver Mathilde en live pour échanger sur ces sujets.

Ces temps forts accompagneront le franchissement des différents paliers du financement participatif, qui devrait couvrir un peu moins de 10 % de la somme totale nécessaire pour l’ouverture de la librairie. En effet, l’ouverture de la librairie ne dépend pas entièrement de ce financement participatif, qui servira simplement à éviter le surendettement de la librairie à l’avenir. Cet allègement des remboursements mensuels, inhérents à toute ouverture de commerce, permettra à L’Antre de Calliopée de vivre des jours économiquement plus stables, ce qui est un plus non négligeable par les temps qui courent !

Crédit photo : François Schwarz, CC BY NC 2.0 - La Rotonde