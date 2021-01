Une série Gatsby le Magnifique, dans le New York noir des années 1920

Pour l'instant, le projet n'a pas encore de diffuseur, mais les producteurs font d'ores et déjà monter les enchères en promettant une mini-série au très gros budget. A+E Studios serait d'ailleurs à l'œuvre sur le projet depuis plusieurs années, selon The Hollywood Reporter.

ROMAN: Nick, préquel de Gatsby le magnifique

Pendant un moment, Apple était en première ligne pour la diffusion de la mini-série, et en suivait de près le développement, mais a visiblement renoncé. Quant à Michael Hirst, il se dit littéralement obsédé par le roman. « J'ai l'impression d'avoir vécu une bonne partie de ma vie avec Gatsby, depuis que je l'ai lu en tant qu'élève, puis enseigné à Oxford dans les années 1970, avant de le relire régulièrement depuis. »

Le résumé de l'éditeur pour Gatsby le Magnifique (trad. Jacques Tournier, Livre de poche) :

Nous sommes au lendemain de la Grande Guerre, le mal du siècle envahit les âmes. C'est l'époque de la Prohibition et des fortunes rapides. En 1922, Jay Gatz, désormais Gatsby, se retrouve fabuleusement riche. Mille légendes courent sur son compte, qui n'empêchent pas les gens chic et moins chic de venir en troupe boire ses cocktails et danser sur ses pelouses. Gatsby le Magnifique joue la carte des folles dépenses pour éblouir Daisy, mariée à Tom Buchanan, un héritier millionnaire. Le jour où l'espoir de conquérir sa bien-aimée s'évanouit, la fête prend fin brutalement...

Michael Hirst compte proposer une autre approche de l'œuvre, avec une réécriture assez conséquente : ainsi, l'action du roman sera transposée dans la communauté noire de New York, dans les années 1920. Pour s'assurer du respect historique et culturel deux l'ensemble, deux pointures ont été nommées consultants, à savoir William B. Ransford, professeur d'anglais et de littérature comparée, et Farah Jasmine Griffin, spécialiste de la culture afro-américaine.

« Je rêve depuis longtemps d'une version plus diversifiée et inclusive de Gatsby, qui reflète mieux l'Amérique dans laquelle nous vivons, une version qui pourrait nous permettre à tous de nous reconnaître dans le texte follement romantique de Scott », souligne Blake Hazard, arrière-petite-fille de F. Scott et Zelda Fitzgerald.

[Premières pages] Gatsby le Magnifique - F. Scott Fitzgerald

Pour l'instant, la mini-série n'a donc ni casting, ni date de diffusion, ni diffuseur.

Parmi les dernières adaptations de Gatsby le Magnifique, citons notamment le film de Baz Luhrmann, de 2013, avec Leonardo DiCaprio.