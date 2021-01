Gatsby le Magnifique : avec le domaine public vient le prequel, Nick

Gatsby lâché en toute liberté, jeté en pâture à tout un chacun, libre désormais d’en faire ce que bon vous semble : si l’idée d’introduire des zombies dans la résidence de Long Island vous emballe, c’est cadeau. Le manoir se changera également en repère de conspirateurs décidés à renverser l’ordre établi si cela vous chante. En somme, tout devient possible avec les personnages du roman, y compris une dystopie hallucinatoire, avec doubles cybernétiques et drogues puissantes, façon Philip K. Dick.

Nick, avant Long Island et Gatsby

Voilà qui séduit, et les amateurs ne s’y tromperont pas : opéras, films, manga, bande dessinée, réécriture, le monde merveilleux et violent de Gatsby se change en terrain de jeu, légalement. D’ailleurs, certains sont sur la brèche : Michael Farris Smith (publié en France chez Sonatine, dernier titre en date Le pays des oubliés, sur une traduction de Fabrice Pointeau) piaffait depuis un long moment.

Le Washington Post raconte qu’il avait conçu l’audacieux projet d’un prequel à The Great Gatsby voilà des années. Et maintenant que les règles du domaine public s’appliquent, voici qu’il fait paraître Nick. L’histoire raconte les années qui ont précédé le déménagement de Nick Carraway à Long Island, avant de rencontrer et tomber sous le charme du fantastique Gatsby.

L'Europe, la guerre et l'amour

Le roman s’ouvre en France, durant la Première Guerre mondiale : Nick s’est engagé, contre l’avis de son père, pour fuir la région routinière et la vie monotone du Midwest. En comparaison, les tranchées meurtrières de Verdun offrent un contraste au-delà de toute espérance. Et Nick devient témoin d’un carnage connu, tuant pour ne pas être tué — l’Histoire se répète, ou plutôt se réécrit à l’envi.

À Paris, il tombera amoureux, évidemment, mais le rêve d’une existence d’Américain dans la capitale s’effondre et il quittera l’Europe en cendres, reflet de sa propre désolation. Et s’ouvre alors la seconde moitié du roman, avec ce retour au pays, avec un arrêt par la Nouvelle-Orléans : cette fois, foin d' immeubles luxueux de Long Island, la ville se déploie comme un contrepoint morbide et macabre, charriant les restes de gaz toxiques ramenés des champs de bataille.

Sur place, il rencontre Juda, personnage fascinant, revenu d’Europe non avec des membres amputés, mais avec une fortune colossale. Et voici Nick embrigadé dans les intrigues de Juda — pour finir par servir d’intermédiaire entre cet homme et une femme qu’il a aimée, autrefois, et perdue, depuis. Toute ressemblance entre ces événements fictifs et d’autres événements fictifs racontés en 1925 n’aurait rien de fortuit, du tout…

Les gangsters de la Nouvelle-Orléans remplacent ceux de New York, le jazz résonne, incendies criminels, enlèvements et meurtres se succèdent. Et l’ombre de Gatsby et Daisy plane…

Floraison d'oeuvres dans le domaine public

On ignore encore si l’ouvrage fera l’objet d’une traduction en France, mais la critique américaine semble assez convaincue de l’exercice, allant jusqu’à admettre que les pages de Farris Smith valent, parfois, celles de Fitzgerald. Du moins, qu’elles n’ont pas à rougir de l’original.

Notons que Gatsby n’est pas le seul à faire son arrivée dans le domaine public, mais qu’il semble le premier à recevoir un aussi vibrant hommage… Parmi les autres textes, celui de Ernest Hemingway In our time ou encore le 1984 de George Orwell. Côté auteurs français, notons que les œuvres de Léon Blum seront désormais pleinement utilisables — ou à relire, peut-être…

Pour les plus littéraires, on pourra renouer avec une fameuse traduction, celle de L’appel de la forêt de Jack London par Raymonde de Galard... ou encore les textes que Jacques Schiffrin a traduits, dont Premier amour de Tourgueniev, L’Éternel Mari de Dostoïevski ou encore Le Portrait de Nicolas Gogol. La liste peut être consultée ici.

illustrations : The Great Gatsby, film de Baz Luhrmann, 2013