Poète et philosophe, Michel Deguy est décédé

Hori est la fille la plus populaire de la classe : jolie et souriante, on ne peut que l’aimer. Miyamura, lui, est toujours seul, caché derrière ses lunettes et ses longs cheveux. Sauf que… une fois sortis du lycée, ils entament une nouvelle vie. Et si, par une coïncidence, ils se retrouvaient à partager ces instants volés à deux ? Hori et Miyamura sont le couple dont vous aviez besoin pour retrouver le sourire même par un froid matin d’hiver. La comédie romantique qui vous fera fondre débarque enfin en France !