Découvrir le Canada à travers les livres

Si la littérature venue des États-Unis a tendance, ici, en Europe, à faire oublier la production canadienne, il ne faut surtout pas s’arrêter au seuil de cette première barrière. Cela peut être d’ailleurs un véritable jeu en ligne que de tenter de chercher, sur différents moteurs de recherche, quelques titres venus du froid.

Rien que la vie, Alice Munro

Commençons peut-être par une femme, et non des moindres, puisqu’elle a été consacrée par le prix Nobel de littérature en 2013, reconnue comme étant « la souveraine de l’art de la nouvelle contemporaine ». Vous avez sans doute deviné… Il s’agit d’Alice Munro. Alors, si votre temps est de l’argent canadien, allez vite vous plonger dans ces textes qui ne vous prendront que quelques minutes de votre précieux temps.

Rien que la vie (paru en 2014 aux éditions de l’Olivier) est un recueil de quatorze de ses nouvelles, traduites par Jacqueline Huet et Jean-Pierre Carasso. Souvent présentée comme un « Tchekov de notre temps », Alice Munro, née en 1931, vous entraînera dans des récits variés où tout bascule en quelques mots.

Casino State : jeu légalisé au Canada, James Cosgrave et Thomas Klassen

S’il est vrai que les casinos de Las Vegas brillent du côté de l’Ouest américain, le Canada se démarque par une évolution particulière de sa législation en termes de jeux d'argent. Si vous voulez visiter des casinos flamboyants dans le grand nord canadien, il faudra passer votre tour car ils sont très peu nombreux et sont exploités au travers de sociétés étatiques. En revanche, dans une forme de paradoxe, le casino en ligne au Canada est autorisé, à partir du moment où les sociétés qui interviennent derrière ces interfaces ne sont pas établies sur le sol canadien.

Les auteurs de Casino State : jeu légalisé au Canada (Casino State - le galized gambling in Canada), étudient les facettes multiples de la relation que l'Etat canadien entretient avec l'univers du jeu. James Casgrave, sociologue, et Thomas Klassen, qui enseigne les sciences politiques nous éclairent sur les enjeux de cette économie singulière au pays des chiens de traineau.

Le Dernier des fous, Timothy Findler

Timothy Findler, auteur d’un ouvrage remarquable, Le Dernier des fous, traduit par Nadia Akrouf (éditions Libretto). Perdu au milieu du grand froid et loin de toute ville illuminée, on suit, à hauteur d’enfant, le basculement progressif de toute une famille dans la folie.

L’ouvrage a été adapté à l’écran par le réalisateur français Laurent Achard (Plus qu'hier moins que demain, Dernière séance) en 2006, avec un certain succès. On retrouve dans ce long métrage Annie Cordie, mais aussi Pascal Cervo et Dominique Reymond.

Dans le grand cercle du monde, Joseph Boyden

Mais si vous ne rêvez encore une fois que de grandes plaines et de l’époque révolue des Indiens, Joseph Boyden a laissé un ouvrage pour vous : Dans le grand cercle du monde (Albin Michel).

Ce roman choral donne à voir au XVIIe siècle le conflit opposant les Français aux Anglais, mais sous l’angle des Indiens. Si l’écrivain nous entraîne admirablement dans un voyage à la fois historique et géographique, les liens avec notre modernité apparaissent au détour de toutes les pages. Il faut dire que son auteur, Joseph Boyden est un produit de la riche histoire du Canada, ayant des origines irlandaise, écossaise et autochtone.

Dictionnaire insolite du Québec, Véronique Couzinou

Plus classique pour se familiariser avec la culture canadienne : en passer par un petit dictionnaire. C’est ce que propose Véronique Couzinou, avec son Dictionnaire insolite du Québec (Cosmopole). Disposant de la double nationalité, cette autrice a déambulé dans les rues de Montréal pendant plusieurs années. Son double regard lui permet d’être d’autant plus sensible aux particularités du Canada par rapport à la France.

Les Québécois, Laurence Pivot et Nathalie Schneider

Mais si pour vous le Canada continue de se résumer à la province du Québec, continuons sur ce chemin gelé, avec Laurence Pivot et Nathalie Schneider qui ont signé Les Québécois (Ateliers Henry Dougier).

Voilà un portrait rafraichissant de ces habitants des pays froids qui nous éloigne résolument des préjugés et autres clichés. Alors, si vous ne voulez pas commettre d’impairs en arrivant en terre québécoise, c’est le livre qu’il vous faut ! Alors, vraiment écolos, les Québécois ? En tout cas, c’est une province qui se montre très tolérante, avec une économie sociale et participative très développée.

