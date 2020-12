Le champ : redonner leurs voix aux morts de la Marktstrasse 

Car plus que de la mort, c’est de la vie dont il est résolument question. Tous les personnages nous parlent tour à tour d’amour, de rencontres, d’enfance et d’enfants. Se souviennent d’images et d’odeurs, comme celle de la pâte à pain sortant du four qui rappelle la chaleur d’une mère. C’est aussi pour certains le temps des aveux, et du pardon.

Chacune de ces voix est singulière, marquée par un rythme, une sonorité particulière. Mais toutes ont en commun d’avoir résonné à Paulstadt, dans la Marktstrasse plus particulièrement, la grande artère de la ville, son coeur, sa pulsation. Ces voix appartiennent aux hommes et femmes qui l’ont habitée ou fréquentée. Ils étaient fleuriste, primeur, facteur ou encore professeur, ils se sont parfois côtoyés, certains gardent en mémoire des souvenirs communs – comme celui de l’incendie de l’église –, tous partagent désormais la terre sablonneuse du « Champ », nom donné à la partie la plus ancienne du cimetière de Paulstadt.

[Premières pages] Robert Seethaler - Le Champ

Par l’enchaînement de courts chapitres, ce sont pas moins de vingt-neuf personnes qui se livrent et reprennent vie sous la plume du romancier, exempte de pathos. Nous les écoutons attentivement. Ces voix si vivantes. Elles nous font écho.

Et c’est Hannes Dixon, le reporter-rédacteur-éditeur du Courrier de Paulstadt, qui d’outre-tombe trouve les mots pour nous : « Chaque instant porte en lui le temps dans sa globalité ; dans les vitres de la Marktstrasse se reflète le monde entier. »

Voilà. Ce Champ, c’est le monde. Ces voix, nos vies.

Éline Séjeau, libraire

Librairie Le Cyprès-Gens de la Lune (Nevers)

en partenariat avec le réseau Initiales

Robert Seethaler, trad. Élisabeth Landes - Le Champ - Sabine Wespieser - 9782848053417 - 21 €